William Norström är ett av många bekanta ansikten i Paradise Hotel 2025. Dels så har han synts i ett annat tv-program, men är även en välkänd profil på sociala medier.

Paradise Hotel är tillbaka i tv-rutan, och precis som tidigare år utlovar säsongen drama, intriger, kärlek och guppande täcken. De som kammade hem vinsten i 2024 års säsong var Amanda Fransson och Emil Renmarker, som valde att dela lika på pengarna. Om någon kastar kulan i 2025 års omgång återstår dock att se.

Deltagarna i Paradise Hotel 2025

Jennifer Borefur , 21 år, Klågerup @borefurs

, 21 år, Klågerup @borefurs Tilde Gustafsson , 23 år, Älvsjö @tildegustafsson

, 23 år, Älvsjö @tildegustafsson Jessica Sandberg , 27 år, Växjö @jessiesandberg

, 27 år, Växjö @jessiesandberg Linnea Antonsen , 22 år, Boden @linneaantonsen

, 22 år, Boden @linneaantonsen Emma Gustafsson Jammeh , 20 år, Stockholm @emma.gustafssonnn

, 20 år, Stockholm @emma.gustafssonnn Anton Annerfeldt , 23 år, Svedala @annerfeldtanton

, 23 år, Svedala @annerfeldtanton William Norström , 22 år, Upplands Väsby @willenorstrom

, 22 år, Upplands Väsby @willenorstrom Nicolai Heino , 23 år, Borås @nicolaiheino

, 23 år, Borås @nicolaiheino Ruslan Sultanov , 25 år, Göteborg @ruslansultanovv

, 25 år, Göteborg @ruslansultanovv Nicholas Wallner, 23 år

Paradise Hotel 2025. Foto: Viaplay

Därför känner du igen Emelie Svensson i Paradise Hotel 2025

I programmets första vecka har redan två jokrar hunnit komma in, och de båda var välbekanta ansikten. Moa Melin och Emelie Svensson kommer in på hotellet som “fresterskor”, och det är inte första gången de syns i tv-rutan. Moa Melin medverkade i 2024 års säsong av Paradise Hotel och Emelie Svensson har varit med i både Big Brother och Bachelor.

Emelie Svensson och Moa Melin. Foto: Paradise Hotel/Viaplay

William Norström i Paradise Hotel är känd på Tiktok

Men det är inte bara Moa Melin och Emelie Svensson som kan tänkas kännas igen av tittarna. William Norström har tidigare deltagit i Love Island Sverige, och har sedan dess fortsatt att vara aktiv på sociala medier.

Tillsammans med Oskar Eriksson och Jacob Öhman är han en del av Storstadspojkarna. 2023 blev Storstadspojkarna, som de kallar sig på sociala medier, virala när de började publicera videor på Tiktok med Kents låt “Pärlor”. Trion menar att Kents musik är “grisch”, vilket är en modern variant av “stekare”.

William Norström. Foto: Paradise Hotel/Viaplay

För Nyheter24 berättar William Norström om framgångarna på sociala medier, och om skandalen på Kent-efterfesten.

– Jag skulle säga att jag gör lite allt möjligt, men det började väl med “grish-trenden” och Kent också. Vi blandade lite två olika världar där. Kent som är egentligen ett vänsterband och tog det till den här överklassdelen. Så då har vi gjort lite danser där och skrivit lite halvkontroversiella saker, förklarar William och fortsätter:

– “Grish” är en livsstil. Många tror ju bara att det är en klädstil, lite överklassklädstil. Men det handlar ju mer om livsstilen, hur man lever. Ett väldigt glassigt liv.

Och gruppen tar även på sig en del av äran för att Kent återförenades.

– Hundra procent. Vi har ju fått tack från Sony själva. Inte från bandet Kent, men från Sony och vi fick ju biljetter till konserterna och fick uppträda deras efterfest. Det blev lite skandal också. Men vi fick ju upp deras lyssnare väldigt mycket i månaden. Så tekniskt sett så har vi varit en del av det.

William Norström blev utbuad

Skandalen som William syftar på är vad som inträffade på efterfesten på Berns, där Storstadspojkarna blev utbuade av publiken. Trion själva har även uppgett att de fick isbitar och vapes kastade på sig.

– Om jag ska vara helt ärlig, hat är typ det bästa jag vet. Jag går igång på det, jag får adrenalinkickar då. Så är det väl med allting som är extremt egentligen. Men det var ju en liten taktik från oss själva, berättar William.

Men William är inte bara välkänd på sociala medier, utan han är även utbildad deltidsbrandman, något som framgår i hans introduktionsvideo i programmet. William har däremot aldrig arbetat som brandman.

– Jag gick utbildningen för att jag hörde att det var lätt. That’s it. Och sen så tröttnade jag på det.