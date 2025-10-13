Sveriges mästerkock på TV4 är en tittarsuccé – men en detalj i programmet sticker ut, och har retat en del tittare som valt att ta det så långt som att anmäla.

TV4:s tittarsuccé Sveriges mästerkock är inne på sin 16:e säsong, och i år utgörs juryn av Mischa Billing, Niklas Ekstedt och Thomas Sjögren. Den smaksäkra trion ska tillsammans hitta Sveriges bästa amatörkock – något som kräver en hel del provsmakande.

Tidigare under säsongen så skrev Nyheter24 om hur programmet anmäldes till Granskningsnämnden. Detta då Mischa Billings ord om äldre ifrågasattes.

"Vid ett tillfälle uttrycker Mischa Billing att män över en viss ålder inte är lämpade eller förmår att gå långt i tävlingen. Detta är både könsdiskriminerande och åldersdiskriminerande", skrev tittaren Christopher i sin anmälan och tillade att det var kränkande för både tävlingsdeltagare som för tittare.

Mischa Billing. Bildkälla: TV4

Sveriges mästerkock anmäls – för svordomar

Nu har programmet dragit på sig flera nya anmälningar – men den här gången handlar det om något helt annat.

Niklas Ekstedt, Mischa Billing och Thomas Sjögren. Bildkälla: TV4

Nämligen de många svordomarna som duggar tätt både i köket och från juryn.

"Svordomar från alla deltagare och programledare i näst intill varje mening..Jag anser att jag ska kunna titta på vilket program jag vill utan att matas med svordomar som gör att man mår så illa. Hur är det möjligt att andra länder kan pipa bort fult språk men i detta landet är det tillåtet att göda. Snälla vbf det till denna kanal. Det gäller i stort sett alla svenska program från Tv4", skriver tv-tittaren Anitha i en anmälan.

Tv-tittaren Mårten har även han anmält Sveriges mästerkock för den hårda jargongen.

"Granska alla svordomar i tv4:s program. I "Sveriges mästerkock" passerades alla gränser!!", skrev han.

Nyheter24:s nöjeschef och krönikör Gabriella Bark har följt Sveriges mästerkock i flera år, och skrivit många krönikor om programmet.

Gabriella Bark. Bildkälla: Nyheter24

Hon håller med tittarna om att det är mycket svordomar i programmet – men menar att det är något som hör matlagningen till.

Delar du tittarnas bild av att det faktiskt är mycket svordomar i Sveriges mästerkock?

– Ja men det kan jag absolut hålla med om. Men å andra sidan vet jag om hur det låter hemma i mitt eget kök. När det kommer till kökskultur och matlagning så SKA det ju sväras, skrikas och jämras. Annars hade detta program varit oerhört tråkigt att titta på. Blir det för mycket får man byta kanal till gudstjänsten på TV2. Den sänds också på söndagar, säger Gabriella Bark.

Programmet har också dragit på sig en anmälan gällande hur havskräftor hanterades i ett avsnitt.

"Så som jag ser det ska man absolut inte hantera djur på detta sett om än kräftor. Jag vill se en ordentlig tillrättavisning med dryga böter till följd av denna fruktansvärda hantering", skrev den upprörda tittaren Peter i sin anmälan.