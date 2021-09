Så äter deltagaren i Den stora hälsoresan

"Den stora hälsoresan sänder nu reprisavsnitt på Kanal 5.

Programmet som går ut på att sex kända profiler kommer drillas, svettas och kämpa under 16 veckor. De kommer genomgå en stentuff träning och strikt diet för för att pressa sig själva till yttersta för hälsans skull.

Kändisarna kommer få ett träningsschema med 84 gympass med tydliga instruktioner. Varje dag ska de också konditionsträna i 45 – 75 minuter, exempelvis powerwalk, löpning eller annan konditionsträning.

Maten kändisarna får äta

Kostschemat innehåller nötkött, fläskkött, kyckling, fisk, skaldjur, ägg och olika mjölkprodukter. Deltagarna får exakta recept att följa och väger maten innan de kan äta. Fokus ligger på protein även om kolhydrater inte utesluts helt.

Alkohol och socker är princip helt förbjudet. Det är bara under två tillfällen som deltagarna får lyxa till det med 1000 extra kalorier.



Kosten bygger periodisk fasta, vilket betyder att man äter under ett fönster på åtta sammanhängande timmar under dagen. Det kan exempelvis vara mellan klockan 10 och 18. Resten av tiden fastar man och äter två lagade mål och två mellanmål under en dag. Övrig tid är det enbart tillåtet att dricka.



Måbra har tag tagit fram hur veckorna är uppbyggda:

Vecka 1–2: Lågkalorikost

Vecka 3–8: Deffperiod med mindre kolhydrater och mer protein och fett

Vecka 9–11: Äter lite mer kolhydrater igen

Vecka 12–16: Deffperiod med mindre kolhydrater och mer protein och fett

Reprisens medverkande deltagare är:



Viktor Frisk, 26, Artist och influencer

Sofia Wistam, 55, Programledare och poddare



Patrick Ekwall, 56, Sportjournalist

Kalle Moraeus, 58, Programledare och musiker



Marika Carlsson, 48, Komiker

Magnus Wislander, 57, Förre detta handbollspelare