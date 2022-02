Renée Nybergs fråga får Dolph Lundgren att brista ut i gråt

Hans Lundgren, eller Dolph som vi alla känner igen honom som är actionhjälpen som tog alla med storm när han 1985 klev in i kultfilmen Rocky IV som den ryske boxaren Ivan Drago.

Dolph Lundgren. Bildkälla: Stella Pictures

Det publiken inte visste då var att den krallige Dolph några år tidigare tagit examen från KTH som en av de elever med högt betyg någonsin. Samma visa var det på skolan som han gick på innan där det uppkallades ett stipendium efter Dolph.



Vad är Dolph Lundgren-stipendiet?

År 2009 instiftades Dolph Lundgren-stipendiet vid Ådalsskolan i Kramfors, den skola där han själv tidigare gick på. Stipendiet är på hela 25 000 kronor och tilldelas eleven med de bästa avgångsbetygen. Dolph Lundgren blev historisk när han som första elev någonsin på Ådalsskolan gick ut med högsta möjliga betyg

Hur hamnade Dolph Lundgren i Hollywood?

Dolph Lundgrens imponerande stipendier förde honom utomlands men på grund av hans otroliga fysik, välsvarvade ansikte och färdigheter i kampsport förde livet in honom på en helt annan bana.



Den omtalade skådespelerskan Grace Jones fick upp ögonen för Lundgren och han blev hennes livvakt. Det tog dock inte lång tid innan profilerna blev ett par.

Relationen var stormig och del hela slutade med att Grace eldade upp många av Dolphs ägodelar samt hotade honom med pistol. I samma veva hade regissören, manusförfattaren och skådespelaren Sylvester Stallone fått en bild skickad till sig som fått honom att reagera. Bilden var på ingen mindre än Lundgren – och Stallone bestämde sig där och då att han hittat personen som skulle spela hans motståndare i Rocky IV.

Sylvester Stallone och Dolph i Rocky IV. Bildkälla: Youtube

Filmen slungade in Dolph i actionvärlden där han nu kommit att bli en riktig legend och medverkat i filmer som Universal soldier, Showdown in little Tokyo, Red scorpion och The Expendables-filmerna.

Stallone tillhör idag en av hans närmsta vänner.

Dolph Lundgren misshandlades av sin pappa

I sitt sommarprat säger Dolph orden "No one enters showbiz with a happy childhood" vilket stämmer in väl på hans eget liv. Hans pappa var en civilingenjör och arméofficer som under hela Dolphs uppväxt misshandlade honom svårt. Detta är bland annat någonting han berättar om under sin intervju med Renée Nyberg i veckans avsnitt av Renées brygga.



– Han kunde komma in när som helst på natten och slå mig fördärvad. Det var stora tussar som saknades från huvudet.

– Var det ingen på skolan som sa någonting om det här?, frågar Renée.

– På den tiden var det ju dessvärre inte så, svarar Dolph.

"Det saknades stora tussar från mitt huvud", berättar han. Bildkälla: TV4

I samma intervju berättar också Dolph hur hans uppväxt fört honom in i destruktiva beteenden som äldre. Detta innefattade bland annat otrohet och mycket alkohol. Men en dag satte han sig ned med sina barn och sin exfru för ett samtal som skulle komma att vända på allt.



– Har du behövt att be om förlåtelse? frågade Renée.

– Jag märkte när jag började komma ur min dimma... ur den här vansinnesresan jag hade haft i 30 år. Då åkte jag ner till Marbella och träffade min fru och mina barn och sa då att jag ber om ursäkt för allt ni tvingats gå igenom på grund av mig.

Dolph börjar att gråta under sin berättelse. Bildkälla: TV4

Det blir här svårt att prata för Dolph som med tårar i ögonen och gråten i halsen får samla sig för att kunna fortsätta.



– De började gråta direkt. Och jag förstod då hur tufft det varit för dem och min dåvarande fru. Men det var bra att jag fick säga det där, säger Dolph.

Vem är Dolph Lundgrens flickvän?

Det var för dryga två år sedan som Aftonbladet kunde avslöja att Dolph Lundgren hittat kärleken i Emma Krokdal, 25.

Emma arbetar som personlig tränare i LA. Hon kommer ursprungligen från Trondheim i Norge.

Emma och Dolph är idag ett par. Bildkälla: Stella Pictures/Emma Krokdahl Instagram

Emma jobbar till vardags som personlig tränare på innegymmet Equinox. Där tränar stjärnor som Nicole Kidman, Khloe Kardashian och Stacey Keibler.

Åldersskillnaden på 38 år har inte varit något hinder för Emma och Dolphs kärlek. Trots att onda tungor konstant tycker om att kommentera att Emma är lika gammal som Dolphs dotter Ida Lundgren.

Dolph tillsammans med döttrarna Greta och Ida. Bildkälla: Stella Pictures

"En kort fling" hade en användare kommenterat på Dolph och Emmas första offentliga bild tillsammans.

Men paret valde att motbevisa de hatiska kommentarerna med att efter några månaders relation förlova sig.

"Nu är vi förlovade". Bildkälla: Dolph Lundgren Instagram

Dolph Lundgrens tidigare relationer

Dolph Lundgren har sedan tidigare döttrarna, Greta, 20, och Ida, 25, från äktenskapet med svenska Anette Qviberg. Han har också haft en längre relation med exet Jenny Sandersson, 41.

Dolph och exet Jenny träffades 2011 genom sitt gemensamma intresse kampsport, men relationen tog slut 2016. Bildkälla: Stella Pictures

Avsnittet där Dolph gästar Renées brygga sänds onsdag den 2 februari kl. 21.00 på TV4 och TV4 Play.