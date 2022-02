Händelsen på gymmet i Älskar, älskar inte fick det att vrida sig i magen

Man är ju inte direkt unik i sitt tyckande kring att Älskar, älskar är bland det bästa som visats på svensk television.

Par vars vägar korsats utomlands, eller online ska här flytta ihop och testa på ett liv tillsammans som innebär allting som hör vardagen till. Och testen – de börjar direkt.

Någonting man snabbt märker är att människorna med stora hjärtan, små egon och en moders tålamod får en unik och underbar upplevelse där relationerna inte bara snabbt blomstrar utan även håller efter att kamerorna stängts av.

En sak folk ska veta om relationer över lag är att 50% handlar om att kompromissa, se skit du egentligen inte vill se på tv, dagligen prata om vad man ska äta till middag samt träffa släkt vars blotta uppsyn får en att vilja sätta en trubbig blyertspenna i halsartären.

Men vet ni vad – man gör det ändå. För att man är en snäll pralin samt att man inte vill end up an old maid.

Scenerna i Älskar, älskar inte som fick det att vrida sig i magen

Det finns dock vissa saker man som partner inte ska ställa upp på eller stå ut med oavsett hur kär du är eller hur gärna du än vill att det ska hålla.

Det har ju inte undgått någon att en av årets deltagare Sabrina är upp över öronen kär i sin Latif. Den enda som är mer kär i honom är han själv.

Att han intensivt försökt att intala sig själv att han är guds gåva tillmänskligheten för att maskera ett bottenlöst och djupt mindrevärdeskomplex (grundat av anledningar vi bara kan spekulera i...) förstod man ganska så snabbt. Macho pachos korsar ens väg dagligen och känns alltid tillsynes ofarliga och ibland till och med lite roliga att observera.

Men sedan ploppade rödflaggorna upp en efter en. Och när Sabrina och Latif gick tillsammans på gymmet – då brann mina hornhinnor upp.

Latif pratar mycket och ofta om att han tycker om snygga, vältränade människor. Bildkälla: discovery+

Utöver att berätta för Sabrina att hon gör alla övningar fel samt påpeka hur mycket han irriterar sig på folk som "tränar fel" så spanar, tydligt inför henne, in andra tjejer som tränar på gymmet. Detta samtidigt som han också säger "wow, de där tjejerna tränar verkligen på bra".

I avsnitt 3 får Sabrina stå och vänta på gymmet medan Latif pratar med andra tjejer. Bildkälla: discovery+

Jag ser VARJE gång han försöker att implementera någon slags osäkerhet i henne – att det tyvärr tycks fungera. Ett mycket klassiskt sätt för människor med dålig självkänsla att höja sig genom att få sin partner att tveka på sig själv och därav få en slags makt över dem.

Latif går sedan, HELT OBRYDD och börjar att prata med tjejer som lyfter vikter vilket, oavsett närvarande partner eller inte är otroligt problematiskt och det VÄRSTA man som kvinna vet. Killar som honom som honom är ju det som gör att gym som är endast för tjejer idag existerar.

Utöver den fruktansvärda gymvistelsen så känns det som att Latif konstant begär att få bli behandlad som en Dubaisk liten prins.

Vilket han ska komma ihåg att han inte är. Han är en människomodifierad röd flagga som tränar i för litet linne på ett gym som efter hans köp av gymkort borde göras om till ett tjejgym.