Cornelia Jakobs tävlar i Melodifestivalen – är dotter till känd Mello-stjärna

Lördagen den 5 februari drar Melodifestivalen 2022 äntligen igång. I den första deltävlingen återser vi flera bekanta ansikten, däribland Malou Prytz, Shirley Clamp och Robin Bengtsson.

En av artisterna som Mello-veteranerna tävlar mot är sångerskan och låtskrivaren Cornelia Jakobs. Hon har många års erfarenhet på nacken, men har aldrig tidigare tävlat i Melodifestivalen som soloartist.

Foto: Stella Pictures

Ålder, boende och partner - så lever Cornelia Jakobs

Cornelia Jakobsdotter Samuelsson föddes den 9 mars 1992, vilket betyder att hon i dagsläget är 29 år gammal.

Hon bor i en lägenhet söder om Stockholm, vilken hon flyttade till för mindre än ett år sedan. Uppgifter som Nyheter24 tagit del av visar att Cornelia Jakobs bor själv, och det finns inget i hennes sociala medier som tyder på att hon har en partner.

Cornelia Jakobs var med i popgruppen Love Generation. Foto: Stella Pictures

Cornelia Jakobs har tävlat i Melodifestivalen tidigare

Den som trodde att Cornelia Jakobs var en Mello-färsking trodde helt fel. Faktum är att hon medverkat i programmet vid två tidigare tillfällen, men då tillsammans med sina tidigare gruppmedlemmar i popgruppen "Love Generation".

Gruppen kom till efter att den världskända musikproducenten RedOne arrangerat en audition med talangscouterna Peter Swartling och Jonas Johnson. Målet var att hitta de fem perfekta deltagarna till en blivande tjejgrupp.

De glada vinnarna blev till slut Mikaela Urborn, Roshana Hosseini, Anna Isbäck, Cornelia Jakobs, Martina Braun Wolgast och Melanie Taylor – men de tre förstnämnda hoppade av tåget innan den kvarvarande trion tävlade i Melodifestivalen 2011 och 2012.

Bidragen "Dance alone" och "Just a little bit" räckte aldrig hela vägen till final. Om det blir ett vinnande recept för Cornelia Jakobs att tävla solo istället återstår att se!

Så hade Cornelia Jakobs en viktig roll i "Björnstad"

Dramaserien "Björnstad" hade premiär på HBO Nordic år 2020 och blev snabbt en tittarsuccé.

I huvudrollerna såg vi bland andra Aliette Opheim och Ulf Stenberg – men soundtracket "Weight of the world", det stod Cornelia Jakobs för.

Cornelia Jakobs pappa är Samuel Jakobs från "The Poodles"

Man skulle nästan kunna säga att det rinner Melodifestivalen-blod i Cornelia Jakobs ådror.

Hennes pappa är nämligen ingen mindre än, känd som sångare i glamrockbandet "The Poodles". Deras hit "Night of Passion" sålde platina efter sin medverkan i Melodifestivalen 2006.