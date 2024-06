Pepsi ändrar sitt recept – så blir läsken nu

Tycker du att den "vanliga" Pepsi-läsken smakat lite annorlunda på sistone? Det är inte så konstigt. Man har nämligen gjort en ändring i receptet på drycken.

Foto: Fredrik Varfjell/NTB/TT

Pepsi har reducerat sockerhalten i flera år

På senare år har nämligen sockerhalten i flera Pepsi-produkter reducerats, vilket "fått ett gott mottagande av konsumenterna", enligt Casper Danielsson som är kommunikationschef på Carlsberg.

– Bakgrunden till detta är ambitionen att erbjuda hälsosammare produkter, med bland annat lägre sockerhalt, i sortimentet. Därför uppdateras recepten emellanåt bland produkter som inte är sockerfria, som Pepsi Regular, säger han till Nyheter24.



Foto: Nam Y. Huh/AP/TT

Så ändras receptet i Pepsi Regular

När sockret reducerades i Pepsi Regular senast, år 2021, gick man från 150 till 100 kalorier per burk. Men nu har man alltså gjort ännu en sockerreducering.

– Det nya receptet innehåller 4,55 gram socker per 100 milliliter och har 18 kalorier per 100 milliliter. Den gamla versionen av Pepsi Regular hade 7 gram socker per 100 milliliter och 28 kalorier per 100 milliliter.

Enligt Danielsson görs receptförändringen på flera marknader samtidigt.

