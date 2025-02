Här rasar antalet kontanter i omlopp

Antalet kontanter i omlopp minskar i de allra flesta samhällen just nu. I Sverige har den växande trenden med digitala betalningslösningar gjort att de allra flesta försummat kontanter och i stället använder sig av bankkort eller BankID.

I Danmark har användningen dock sjunkit väsentligt. Detta var Danmarks Radio först med att rapportera om.

Därför minskar antalet kontanter i Danmark

Förklaringen till tappet är inte endast att man i Danmark liksom är i Sverige föredrar digitala betalningsmetoder.

Danmarks Nationalbank meddelade i november 2023 att den danska tusenkronorssedeln och ett antal andra äldre sedlar blir ogiltiga från och med maj i år, och i samband med detta har man sett att allt färre helt enkelt tar ut nya sedlar.

Många lämnar in sedlar – färre tar ut

Hittills har många lämnat in de gamla sedlarna och Nationalbanken har fått in 18 miljarder danska kronor som lämnats in under det senaste året. Samtidigt är det endast 4 miljarder danska kronor har betalats ut i nya kontanter.

Enligt Danmarks Nationalbank är det för varje tusenkronorssedel som lämnats in endast 200 kronor betalats ut i övriga sedlar.

Tappat med 20 miljarder kronor

Enligt en beräkning från Danmarks Nationalbank, som motsvarar Sveriges Riksbanken, finns det nu nästan 48 miljarder danska kronor i kontanter i omlopp. Året innan var samma siffra 62 miljarder danska kronor.

Totalen av de kontanter som nu finns i omlopp i det danska samhället har alltså minskat med 20 miljarder på bara ett år.

