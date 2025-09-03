Raseri mot Ryanairs nya regel: "Förstör stämningen"

– Man förstör stämningen, innan planet ens har lyft, när man ger sig på redan stressade passagerare, säger fackförbundets ordförande Joachim Vaquez Bürger till nyhetsbyrån DPA.
Raseri mot Ryanair – anställda ska få betalt för att sätta dit passagerare
Ersättningen för personalen höjs från nuvarande 1,5 pund, motsvarande drygt 19 kronor, till 2,5 pund, motsvarande drygt 32 kronor, per väska. Höjningen träder i kraft i november.
Passagerare som flyger med Ryanair tillåts i dag ta med en liten väska ombord utan extra kostnad, men kan åka på dyra tilläggsavgifter om väskan överstiger den tillåtna gränsen.