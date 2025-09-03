Raseri mot Ryanairs nya regel: "Förstör stämningen"

Anställda på flygbolaget Ryanair ska få mer betalt för att sätta dit resenärer som flyger med för stort handbagage. Det kritiseras nu av det tyska kabinfacket UFO.

– Man förstör stämningen, innan planet ens har lyft, när man ger sig på redan stressade passagerare, säger fackförbundets ordförande Joachim Vaquez Bürger till nyhetsbyrån DPA.

Ersättningen för personalen höjs från nuvarande 1,5 pund, motsvarande drygt 19 kronor, till 2,5 pund, motsvarande drygt 32 kronor, per väska. Höjningen träder i kraft i november.