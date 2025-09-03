Nyheter24
Nyheter /Ekonomi

Raseri mot Ryanairs nya regel: "Förstör stämningen"

Publicerad: 3 sep. 2025, kl. 09:30
Uppdaterad: 3 sep. 2025, kl. 10:56
Ryanair vill sätta dit fler resenärer som tar med sig för stora kabinväskor in på planen. Genrebilder. Foto: Pexels & Fredrik Sandberg/TT

Anställda på flygbolaget Ryanair ska få mer betalt för att sätta dit resenärer som flyger med för stort handbagage. Det kritiseras nu av det tyska kabinfacket UFO.

– Man förstör stämningen, innan planet ens har lyft, när man ger sig på redan stressade passagerare, säger fackförbundets ordförande Joachim Vaquez Bürger till nyhetsbyrån DPA.

Raseri mot Ryanair – anställda ska få betalt för att sätta dit passagerare

Ersättningen för personalen höjs från nuvarande 1,5 pund, motsvarande drygt 19 kronor, till 2,5 pund, motsvarande drygt 32 kronor, per väska. Höjningen träder i kraft i november.

Passagerare som flyger med Ryanair tillåts i dag ta med en liten väska ombord utan extra kostnad, men kan åka på dyra tilläggsavgifter om väskan överstiger den tillåtna gränsen.

