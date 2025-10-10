Tesla i blåsväder – självkörning utreds i 3 miljoner bilar

Tesla har än en gång hamnat i blåsväder vad gäller märkets självkörande system, kallat Autopilot eller Total självkörningsförmåga.

Det är den amerikanska trafiksäkerhetsmyndigheten NHTSA som har inlett ytterligare en utredning mot Tesla. Denna gången är det bilarnas självkörningsfunktion som utreds.

Kör mot rött

I utredningen ska NHTSA titta på totalt 58 fall där bilarna kört mot rött eller på fel sida av vägen. Vid flera tillfällen har bilarna till och med kraschat in i andra fordon och orsakat skador.

2,9 miljoner bilar omfattas av den nya utredningen.

Missvisande namn

Tesla har i tidigare rättsprocesser hävdat att de upprepade gånger påmint förarna om att funktionen inte innebär att fordonen kan köra helt själva och att personen bakom ratten måste vara ständigt redo att ingripa.

I september i år inledde trafiksäkerhetsmyndigheten en annan utredning av 174 000 Tesla-bilar. Då gällande trasiga elektroniska dörrhandtag.