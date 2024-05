Gift? Därför måste du skriva ett äktenskapsförord

Varje år gifter sig tusentals par runt om i Sverige. Kanske är du en av de som just nu går i bröllopstankar inför sommaren, som är den tid på året då flest par vigs.

Om så är fallet är det viktigt att veta vad du bör tänka på för att också skapa mer trygghet för dig själv. En viktig detalj är att skriva ett äktenskapsförord tillsammans med din partner.

Under 2023 valde 30 procent av alla som gifte sig i Sverige, motsvarande 44 000 par, att registrera ett äktenskapsförord hos Skatteverket.

Av de som gifte sig under 2023 valde 44 000 att skriva ett äktenskapsförord. Foto: Martina Holmberg/TT

Då kan du skriva äktenskapsförord

Fördelarna med ett äktenskapsförord är många. Men det finns också eventuella risker och utmaningar förenat med att prata om det med din partner. Skulle det vara ett känsligt ämne när det kommer till pengar, lösöre eller egendom så kan det också bidra till frustration och irritation i relationen.

I en intervju med Nyheter24 berättar Julia Zakrisson, boendeekonom på Stabelo, att det är viktigt att försöka avdramatisera det hela, oavsett hur obekvämt det än kan kännas att prata om ett äktenskapsförord. De flesta som gifter sig har ofta något som är deras i allt från arvegods till egendom, därför finns det också flera kloka anledningar till att vilja skriva ett äktenskapsförord.

Skulle situationen dock bli sådan att ni inte skriver ett äktenskapsförord så innebär inte det att tåget har gått. Självklart går det att skriva ett i efterhand, förklarar Zakrisson.

– Ett äktenskapsförord kan upprättas både innan man gift sig, men också under äktenskapets gång. För att det ska vara giltigt behöver båda parter signera det innan det skickas in till Skatteverket. Det går alltid bra att ändra i äktenskapsförordet, men viktigt är då att också skicka in ett nytt uppdaterat exemplar. Om man till exempel bygger ett företag och får andra ekonomiska förutsättningar kan det alltid vara bra att ha ett äktenskapsförord.

Enligt boendeekonomen Julia Zakrisson finns det flera anledningar till att fler borde skriva äktenskapsförord när de gifter sig. Foto: Pressbild Stabelo

Därför ska du skriva ett äktenskapsförord

Julia Zakrisson utvecklar också varför det är så viktigt att du skriver äktenskapsförord med din partner, om du är en av de tusentals som vigs i år.

– Om du gifter dig och eventuellt skiljer dig i framtiden, och saknar äktenskapsförord, så kommer alla ens tillgångar delas lika mellan dig och din partner. Skulle det vara så att en av er har ett fritidshus i släkten och gärna vill behålla det, eller om någon driver ett företag med stora tillgångar, så kommer detta att delas lika vid en skilsmässa.

Att sakna ett äktenskapsförord innebär också att alla eventuella skulder, till exempel till Kronofogden, delas lika. Skulle en av er ha stora skulder som du inte vill vara en del av så krävs det ett äktenskapsförord, menar Zakrisson.

– Skulder dras av från tillgångar vid en skilsmässa. Om en part har stora skulder så kommer det

dras av från dess tillgångar när ni gör bodelningen, vilket indirekt betyder att den andra också

betalar skulden. Har någon delar som man gärna vill behålla eller inte vill riskera att belastas

med skulder från den andra parten, så bör man ha ett äktenskapsförord.

5 viktiga saker du ska tänka på inför brölloppet:

Att gifta sig betyder också att ni har försörjningsplikt för varandra. Det innebär att om någon av er inte kan försörja sig själv är den andre enligt lag skyldig att hjälpa till ekonomiskt. Ett äktenskapsförord kan skrivas både före och under äktenskapet, däremot inte efter en eventuell separation. Viktigt att komma ihåg är att det ska lämnas in till Skatteverket för att vara formellt giltigt. Äktenskapsförordet är en färskvara. Glöm inte att se över det löpande och uppdatera om det har skett några förändringar. Vill ni ändra något i äktenskapsförordet behöver ni skriva ett nytt och lämna in till Skatteverket. Se till att båda parter har lika mycket insyn i den gemensamma boendeekonomin, gällande till exempel lån och boendekostnader. Se till att båda parter har möjlighet till eget sparande. Det kan innebära att den ena partnern bör kompenseras för att ta ett större ansvar för till exempel föräldraledighet och vab. Sparandet ger en ekonomisk trygghet för båda.

