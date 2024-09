Larmet: Svenska hushållen som saknar 360 kronor – i månaden

Högre priser och stigande räntor är några av de konsekvenser som det senaste årets höga inflation fört med sig.

Det har blivit svårare för svenska hushåll att klara av vardagen och ett nytt besked från Länsförsäkringar påvisar ännu en ekonomisk smäll.

Trots att den svenska kronan tappat värde har barnbidraget inte förändrats.

I mars 2018 höjde man bidraget från 1 050 kronor till 1 250 kronor per månad för att bättre anpassa det till det ekonomiska läget. Sedan dess har bidraget stannat på 1 250 kronor per månad och per barn.

– Barnfamiljer i allmänhet och särskilt de med små marginaler får svårare att få ihop hushållsekonomin, säger Stefan Westerberg, privatekonom på Länsförsäkringar, till Nyheter24.

Svenska hushåll har gått miste om 9 600 kronor

Sedan 2018 har inflationen varit totalt 28 procent, vilket innebär att dagens barnbidrag är 28 procent lägre i värde.

För att barnbidraget ska matcha dagens inflation behöver det landa på 1 600 kronor varje månad, i stället för dagens 1 250.

På grund av detta har svenska familjer gått miste om en hel del pengar, menar Westerberg.

– Ungefär 9 600 kronor i reda pengar, säger han och fortsätter:

– Cirka 12 000 kronor mer om man lagt pengarna på börsen med en avkastning som följt generalindex med utdelningar.

1,4 miljoner svenska hushåll får för lite

Stefan Westerberg ser stora konsekvenser med barnbidragets tapp i värde.

– Vi kan få en situation där ett ekonomiskt utanförskap leder till ett socialt utanförskap. Sedan vet vi om att det finns en hög korrelation mellan att ha en dålig ekonomisk situation och psykisk ohälsa.

I dag är det cirka 1,4 miljoner familjer som tar emot barnbidrag, enligt Länsförsäkringar.

Om inflationen fortsätter och barnbidraget inte höjs kommer det urholkas ännu mer.

– Det skulle innebära en försvagad köpkraft bland barnfamiljerna som i praktisk mening betyder att barnbidraget räcker till allt färre saker, och därmed tappar i relevans.



Täcker långt ifrån alla kostnader

Ett barnbidrag på 1 600 kronor i månaden skulle trots anpassning till inflation inte uppgå till de kostnader ett barn kommer med.

Enligt Länsförsäkringar ligger den totala kostnaden för ett barn, från födsel till och med 18 år, på cirka 2,3 miljoner kronor. Med avdrag för barn- och studiebidrag blir summan drygt två miljoner, skriver företaget på sin hemsida.

Westerberg menar att dagens barnbidrag endast täcker en liten och minskande del av de kostnaderna som man som förälder förväntas stå för.

Han uppmanar oroliga föräldrar att minska barnens oro så mycket som möjligt.

– I den mån man är orolig för ekonomin så bör det helst inte spilla över på barnen, säger han till Nyheter24.