Har du klassiska skålen hemma? Är värd 8 000 kronor i dag

Publicerad: 1 sep. 2025, kl. 19:30
Bilder på olika glasskålar.
Har du klassiska skålen hemma? Är värd 8 000 kronor i dag. Genrebilder. Foto: Leif R Jansson/TT/Pexels

Den klassiska skålen finns i flera svenska hem och är nu värd upp mot 8 000 kronor. Har du dyrgripen hemma?

Saga Engfelt
Saga Engfelt,
Reporter

Att sälja saker secondhand är både bra för plånboken och för miljön. Ibland händer det att klassiker man har hemma blir riktigt trendiga och värda en hel del. Det är precis vad som har hänt i detta fallet.

LÄS MER: Det är den enda rätten Melania Trump vägrar äta

Klassiska skålen är värd 8 000 kronor i dag

En vanlig skål, som många har hemma, har fått ett riktigt högt andrahandsvärde och säljs nu för flera tusen kronor på andrahands- och auktionssajter.

Skålen i fråga är nämligen en skål föreställande en höna som ruvar på ägg, även kallad hönan och boet. När man lyfter på hönan är det en stor skål som man antingen kan fylla med kokta ägg eller smågodis.

På E-Bay finns skålarna ute i flera varianter och prisklasser, där de dyraste kostar mellan 250 till 400 dollar styck, vilket motsvarar cirka 2 347 till 3 755 kronor. Indiana Glass Companys hönformade glasskålar kan till och med säljas för 8 000 kronor secondhand, skriver TastingTable. 

LÄS MER: Ikea stänger två cityvaruhus – för en hållbar tillväxt

Säljs för tusentals kronor secondhand

Men det är inte alla hönsbon som är värda flera tusen, det kan skilja sig drastiskt mellan fat och tillverkare.

Nyheter24 har tittat efter godisskålen i form av en höna, tillverkad i USA, på svenska Tradera och även där kan priserna skilja sig mycket. 

En godisskål är i skrivande stund uppe i 1 500 kronor, medan en snarlik såldes för endast 105 kronor tidigare i år. Färg, tillverkare och modell spelar alltså roll för vad slutpriset kommer bli. Men om du har rätt variant av hönan och boet kan den lätt vara värd 8 000 kronor.

LÄS MER: Skolan kan förbjuda Labubus – blir för orättvistFoto: Tradera/Skärmavbild

