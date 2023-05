​5 härliga spa-upplevelser med övernattning

Vill du komma bort från vardagens stress och njuta av sköna behandlingar, varma pooler och god mat? Då är en spa-weekend med övernattning ett perfekt sätt att ladda batterierna. Vi har valt ut fem fantastiska spa-upplevelser i olika delar av landet som erbjuder något för alla smaker.



Hotell Skansen i Båstad – himmel möter hav

På Hotell Skansen i Båstad kan du skåla in helgen i en oändlighetspool med fri utsikt över västkustens vilda hav. Hotellet utlovar total avkoppling för alla som älskar salta vindar och frisk luft. På två våningar kan du njuta av jacuzzibad, ångbastu, regnduschar och kontinentala lounger. Sjunk ner på en divan, beställ en drink i baren bara några meter från poolkanten och testa någon av de spabehandlingar som erbjuds. I spa-paketet ingår också entré till kallbadhuset som ligger längst ut på en pir i havet. Att ta ett dopp i det blå följt av en värmande bastu är en mäktig upplevelse.

Yasuragi i Stockholm – japansk klassiker

Har du inte redan hört talas om den japanskinspirerade oasen i utkanten av Stockholm är det hög tid. Sedan renoveringen för några år sedan lämnar Yasuragi inte mycket till önskan. Börja resan i det japanska tvagningsrummet där belysningen är dämpad, och hörnen tillräckligt många för att du ska komma till ro och släppa taget om världen där utanför. Det japanska ordet Yasuragi kan beskrivas just så, en skön utandning. En suck. Och än idag används tvagning som en meditativ tradition för att koppla av. När du är färdig med tvagningen väntar en oas av stillsamma pooler, varma källor ute bland tallskogen, bastubad med iskalla dopp, ångsaltbastu, sovbastu, lounger med te och frukt och måltider i japansk tappning. På Yasuragi är det enkelt att glömma tid och rum.

Honulele Spa i Skåne – tropisk oas

Nu behöver du inte resa över halva jordklotet för att njuta av Hawaiis mytomspunna krafter och tropiska vibbar. Spahotellet The Lodge har nyligen slagit upp dörrarna till det 1000 kvadratmeter stora Honulele Spa, högt ovan trädtopparna i Skåne på Romeleåsens topp. Namnet Honulele kommer från den havssköldpadda, honu, som enligt legenden förde de första polynesierna till Hawaii och därpå hjälpt sjömän att hitta hem om och om igen. Ett rofyllt hem är just vad man försökt skapa på Honulele Spa. Boka in dig på polynesiska behandlingar, öppna brasor, infinitypool, kallvak och aufguss. Eller testa “The Aloha Spa Ritual” med fotbad, tvagning och ångbastu. Fräsch poképown på sahimilax eller en iskall acai stillar både sug och hunger.

Steam Hotel i Västerås – industriell elegans

Om du gillar kontraster mellan gammalt och nytt, rått och mjukt, varmt och kallt så är Steam Hotel i Västerås ett spännande alternativ. Hotellet är inrymt i ett gammalt ångkraftverk vid Mälarens strand och har bevarat mycket av den industriella karaktären. Här kan du uppleva ett spektakulärt spa på 18:e våningen med panoramautsikt över vattnet. Koppla av i bubbelpoolen på takterrassen, svettas ut gifterna i ångbastun eller unna dig en lyxig behandling med ekologiska produkter. På kvällen kan du njuta av god mat och dryck i någon av hotellets restauranger eller barer.

Cape East i Haparanda – norrskensmagi

För den som vill uppleva något utöver det vanliga är Cape East i Haparanda ett spännande alternativ. Hotellet ligger vid Torneälvens mynning där Sverige möter Finland och erbjuder ett unikt spa med norrskensinspiration. Här kan du bada i pooler med olika temperaturer, bastubad med utsikt över älven eller prova på isvak. Om du har tur kan du även få se det magiska norrskenet lysa upp himlen från din egen balkong eller från hotellets glaskupol. Cape East har också ett stort utbud av behandlingar som passar både kropp och själ.

En spa-weekend med övernattning är ett perfekt sätt att skämma bort sig själv eller någon du tycker om. Oavsett om du vill ha en lugn och harmonisk miljö eller en mer livlig och trendig atmosfär så finns det ett spahotell som passar dig.