21 riktigt fina julklappar till henne – för under 400 kronor

1. En snygg laddare

Med iDeal of Swedens snygga laddare kan du lätt se vilken som är din! Kolla in laddarna här. Finns i olika längder, och mönster så klart.

2. Mobilskal med stjärnor

Att ge till någon som är en riktig stjärna. Det finns att köpa här för 399 kronor. Med koden NEW20 får du dessutom 20 procent rabatt på hela sortimentet till 16/12.

3. Örhängen



Dessa snygga örhängen är nedsatta med 69 procent här!

4. Ögonskuggspalett



Denna snygga ögonskuggspalett med de perfekta varma, neutrala skuggorna kostar 299 kronor. Här hittar du den!

5. Handkräm från Victor Vaissier

Denna lyxiga handkräm doftar av jasmin och orkidé. Den är nedsatt med 32 procent här.

6. Klocka och armband

Denna vackra klocka med matchande armband är nedsatt från 1 090 kronor till 299 kronor. Spana in den här.

7. Smoothiemixer

Med denna mixer kan du göra dina smoothies direkt flaskan – perfekt för frukost eller mellanmål on the go! Den är nedsatt till bara 199 kronor här.

8. Vinset

Perfekt present till någon som gillar vin. Det här setet innehåller allt du behöver, till exempel droppring och aromstoppare. Du hittar det nedsatt till 139 kronor här.

9. Sheet masks

Några lyxiga sheet masks blir en uppskattad present till beautyfantasten. Till exempel de gulliga djurmaskerna från Skin79 som i olika former beroende på vilken effekt du vill åt, eller en mask med mirakelingrediensen snigelslem.

10. Mobilskal med bladmönster

Detta snygga mobilskal kommer från Janni Delérs kollektion för Ideal of Sweden. Du hittar det här för 299 kronor. Med koden NEW20 får du dessutom 20 procent rabatt på hela sortimentet till 16/12.

11. Magväska

Dessa snygga väskor kommer från Madlady. Den svarta hittar du här och den röda här.

12. Set med tvål och handkräm

Detta härliga set med handtvål och handkräm kommer från Grace Cole och du hittar det för 125 kronor här.

13. Klocka med roséguld

Klockan med tillhörande armband är nedsatt med halva priset här.

14. BH med brodyr

Hur vacker är inte denna behå? Den finns att klicka hem här till halva priset.

15. Vita sneakers



Dessa fina vita sneakers hittar du för 369 kronor här.

16. Voluspa doftljus

Dessa doftljus från Voluspa både doftar ljuvligt och är riktigt snygga! Setet kostar 299 kronor här.

17. Chokladfondue-set

Vem älskar inte chokladfondue? Vi hade i alla fall älskat att få detta set i julklapp! Det kostar 149 kronor här.

18. Rituals presentkit

Denna fina presentbox från Rituals innehåller duschskum, kroppsskrubb, kroppskräm och handtvål. Perfekt att ge bort till mamma, syster eller kompis! Här hittar du den.

19. Plattång

Denna grymma plattång med keratinbehandlade keramiska plattor kommer från Björn Axén. Den är nedsatt från 1 299 kronor till endast 399 kronor här.

20. Flaskkylare

Denna snygga kylare från Orrefors Jernverk är nedsatt med 50 procent och kostar 249 kronor här.

20. Svart liten väska

Köp den till halva priset här.