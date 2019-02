10 populära studentklänningar 2019 - alla under 500 kronor

Har du svårt för att välja ut studentklänning? Vi har spanat in 10 stycken som just nu toppar listorna. Det bästa är att alla kostar under 500 kronor.

1. Wrap-klänning

Superfin wrap-klänning med vacker struktur samt trendiga prickar. Den blir din här för 399 kronor.

2. Plisserad klänning



Plisserad klänning med knyt i midjan, den finns att köpa här för 499 kronor.

3. Stilren klänning

Klänning med superfina detaljer från Make Way. Här finns den att köpa för 349 kronor.



4. Klänning med volanger

Vacker klänning från Sisters Point. Klänningen har fina volangdetaljer och blir din här för 399 kronor.

5. Trikåklänning

Trikåklänning från Chiara Forthi med stilren u-ringning. Den blir din här för 349 kronor.



6. Volangklänning

Klänning från Sisters Point med volanger nedtill samt markerad midja med resår. Här finns den att köpa för 499 kronor.



7. Stilren spetsklänning

Stilren spetsklänning från Chiara Forthi. Den blir din här för 499 kronor.

8. Vit klänning smala band

Vit klänning med smala band, den finns att köpa här för 499 kronor.

9. Omlottklänning

Omlottklänning från John Zack, här blir klänningen din för 499 kronor.



10. Knälång klänning

Knälång spetsklänning från Chiara Forthi. Här blir den din för 399 kronor.