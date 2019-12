Vintersäsongen 2019 och 2020 bjuder på riktigt härligt mode. Vi har identifierat de största modetrenderna; dramatiska siluetter, fluffigt och mjukt, vitt på vitt, taktila material och mönster. Spana in trenderna och våra favoriter här nedan.

Trend 1: Dramatiska siluetter

Det går knappast att undgå hur stor denna trend är. Varje butik har plagg i sortimentet som har puffärmar, ballongärmar, volym, markerade midjor, markerade axlar, stora kragar eller är väldigt oversize. More is more!

1. Festlig klänning med volym

Sockersöt klänning i rosa som har massor av volym, Arket – 990 kronor här.

2. Kort klänning med ballongärmar

Kort klänning i underbart dekorativ jacquardväv med ballongärmar, Samsøe & Samsøe – du hittar den här.



3. Linne med fransar

Så snyggt att styla över en oversize skjorta som på bilden! Linne med fransar, Mango – 299 kronor här.

4. Blazer med volym och struktur

Stora ärmar och figursydd midja! Stilren kavaj med mycket struktur, NA-KD – 499 kronor här.

5. Rosa topp med puffärmar

Färgstark topp med puffärmar, Rodebjer – 1 595 kronor här.

Trend 2: Fluffigt och mjukt

Är du en av dem som älskar plagg i teddy, pilé och fuskpäls? Då är vinterns modetrend nummer två, fluffigt och mjukt, trenden för dig! Investera i både fluffiga klädesplagg och accessoarer.

1. Mjuk och gosig hatt

Snygg fiskarhatt i fluffigt material, Mango – 199 kronor här.

2. Mysig fuskpäls

Kort jacka i brun fuskpäls, NA-KD – 999 kronor här.

3. Fluffig väska Stand Studio

Vår favorit! Så snygg och trendig väska, Stand Studio – du hittar den här.

Trend 3: Vitt, vitt och åter vitt

Tja, vita plagg är väl knappast en ny trend tänker du? Men sättet att styla dessa vita klädesplagg är det som skapar modetrenden. Styla vita plagg med vita plagg, så är du hemma. En krämvit stickad tröja, tillsammans med kritvita byxor och en vit kavaj ovanpå det. Krispigt och klart!

1. Snygg kavaj med bälte i midjan

Ärmlös kavaj med bälte i midjan, Lindex – 599 kronor här.

2. Stickad klänning

Stickad klänning med polokrage och ballongärmar, H&M – blir din för bara 199 kronor här.

3. Piléjacka med hög krage

Mysig jacka i pilé och med hög krage, H&M – 499 kronor här.

4. Mysig stickad tröja

Snygg grovstickad tröja med detalj i halsen, Arket – 990 kronor här.

5. Vita byxor

Kritvita byxor med pressveck, Lindex – 399 kronor här.

Trend 4: Oväntade och taktila material

Oväntade materialval och taktila tyger är en stor trend i vinter. Välj bort bomull, jeans och ull. Satsa i stället på plagg i patent, organza, satin, stickat, manchester och nylon.

1. Kappa patentläder

Snygg trenchcoat i patent med bälte i midjan, NA-KD – 1 099 kronor här.

2. Transparent topp med polokrage

Transparent topp med polokrage och smock, Mango – 399 kronor här.

3. Byxor i satin

Grymt snygga vida byxor i satin, Nelly – spana in dem här.

4. Stickad kjol

Supersnygg röd ribbstickad kjol, Gina Tricot – 399 kronor här.

Trend 5: Randigt, prickigt och rutigt

Vintern 2019/2020 är säsongen för mönster. Tänk traditionella och klassiska mönster, fast med en twist. Hetast känns randigt, prickigt och rutigt.

1. Rutig kappa

Snygg dubbelknäppt kappa i rutigt mönster, Bubbleroom – shoppa den här.

2. Prickig blus

Prickig blus i omlottmodell med knytdetalj i midjan, Twist & Tango – 999 kronor här.

3. Randig tröja med polokrage





Vi älskar denna randiga topp med korta ärmar och polokrage, Baum und Pferdgarten – 1 799 kronor här.

4. Mönstrad väska

Snygg handväska i rutigt hundtandsmönster, Becksöndergaard – spana in den här.





Läs även: De snyggaste vinterjackorna: Som håller dig varm vintern 2019