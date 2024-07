Duplantis galna vinstpott – så mycket kan han vinna i OS

Vissa skulle nog kalla Armand Duplantis för en medaljgaranti under sommarens OS i Paris. Han går in med stort favoritskap i mästerskapet efter att han konstant krossar allt motstånd som kommer i hans väg. Inför detta OS har det pratats och skrivits mycket om prispengar. Just Armand Duplantis går det ingen nöd på när det kommer till prispengar.

Friidrotten sågas för prispengarna

En stor kontrovers kring detta mästerskapet har varit prispengarna när det kommer till just friidrotten. Det är nämligen så att varken Internationella olympiska kommittén, IOK, eller Svenska olympiska kommittén, SOK,vanligtvis delar ut några prispengar till medaljörerna. Nu förändras det inför detta OS, men förändringen betyder att endast friidrottarna har chans på prispengar. Detta har såklart skapat reaktioner hos bland annat truppchefen Peter Reinebo, som har pratat med SvD:

– Jag förstår att det finns en attraktivitet i det och det är naturligtvis inte så att aktiva inte är värda de pengarna. Men jag skulle nog hellre se att man använder pengarna lite bredare till fler och framför allt för de som har större behov, säger han till SvD.

Duplantis och Ståhl har chans på stora vinstpengar

Christine Olsson / TT

Eftersom det är just friidrotten som kommer kunna ta del av prispengar så finns det stor chans att få se svenska atleter med tillskott i kassan. Bland annat Armand Duplantis och Daniel Ståhl har stor chans på guldet.

Som vinnare av ett OS-guld vinner man ca 550 000 svenska kronor.

Nu återstår det att se, kommer någon av våra svenska medaljhopp få åka hem med en saftig vinstsumma i bagaget?

