Daniel Ståhl kritiseras hårt – nu svarar han: "Han har..."

Daniel Ståhl är en otroligt omtyckt diskuskastare som står inför ytterligare ett OS. Han bjöd på magi när han tog hem OS-guldet 2021. Konkurrensen har ökat och Daniel Ståhl går inte in med samma favoritskap som han har gjort tidigare. Trots det så går han in som ett av Sveriges stora medaljhopp.

Inte bara Daniel Ståhl som gör eko i diskusen

Daniel Ståhl är den stora diskus-profilen i Sverige. Någon som smugit lite under radarn är Vanessa Kamga. Vanessa slog under kvalet i OS nytt svenskt rekord och har varit en av få glädjeämnen för svensk friidrott under OS. Vanessa Kamga går in i OS-finalen 5 augusti.

Foto: Jessica Gow/TT

Framgångsrik start för svenska truppen i OS 2024

Sveriges Olympiska Kommittè, SOK, satte på förhand ett mål för svenska OS-truppen att ta tio medaljer. Det är man på god väg att nå. Man har dessutom flera medaljhopp kvar, i bland annat Armand Duplantis och Daniel Ståhl. Nyheter24 har sammanställt en lista som uppdateras löpande under Olympiska Spelen.

"Han börjar ta slut"

Daniel Ståhls före detta tränare Vesteinn Hafsteinsson uttalade sig kritiskt kring Ståhls utveckling. Han sa följande om diskuskastaren till Sveriges Radio:

– När jag ser honom kasta så känner jag att det är tomt. Tiden hos Daniel börjar ta slut och jag visste att den börjar ta slut.

Foto: Anders Wiklund/TT

I bilden ser ni Vesteinn Hafsteinsson dela ut en varm kram till Daniel Ståhl. En liknande kram känns ganska långt bort i dagsläget.

Daniel Ståhl svarar på kritiken

I en intervju med Aftonbladet kommenterar Daniel Ståhl kritiken:

– Jag har inte läst det utan bara hört litegrann om det. Alla har åsikter om olympiska mästare och världsmästare. Alla får tycka och tänka om de vill. Alla har åsikter. Han har sin åsikt och står för det. Vi är tolv man som kan kasta riktigt långt i en OS-final och målet är att försöka göra så gott jag kan.

Som svar på frågan att kritiken kommer från just sin gamla tränare säger han:

– Det spelar ingen roll. Han har sin åsikt och alla andra har sina åsikter. Det är en del av spelet.

