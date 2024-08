Emil Persson om kärleken med skidstjärnan: "Hon tycker..."

Emil Persson har en succéartad säsong bakom sig med starka resultat i både Ski Classics och Vasaloppet. Han går in i säsongen med en förstaranking i Ski Classics.

Emil Persson öppnade upp om kärleken med Emilie Fleten

I Glidarna avslöjar långdistansåkaren Emil Persson att han och norska långdistansåkaren Emilie Fleten är ett par. Emil har tidigare varit tyst om förhållandet men har nu valt att tala ut om relationen till den norska långdistansåkaren.

Många relationer i skidlandslaget

Inom idrotten och mer specifikt vinteridrotten så är relationer inom landslagen och över landslagsgränserna ett välkänt fenomen. Bara i Sverige finns det fler exempel på relationer inom de svenska vintersportslandslagen.

Emil Persson: "Det började med..."

I ett meddelande till Nyheter24 berättar Persson hur han träffade kärleken.

"Det började med att hon flyttade till stan (Östersund) i augusti 2023. Så under den hösten blev det att vi tränade något pass ihop tack vare en gemensam bekant. Sedan började vi ha mer och mer kontakt senare under hösten och under vintern sågs vi mer och mer. Så till våren var vi väl ett par."

"Hålla det hemligt"

Trots att det på ytan kanske ser ut som att förhållandet har försökts hållas hemligt, så är det inte fallet.

"Vi har inte försökt hålla det hemligt vi har inte skyltat så mycket med det bara."

"Vi har ju lyckats väldigt bra båda två"

Både Emil och Emilie har haft stor framgång på sistone. Emil berättar om hur det är att träna med Emilie.

"Det är superkul att kunna träna/sparra tillsammans på träning. Vi har ju lyckats väldigt bra båda två så det är intressant att lyssna se och lära av Emilie på saker hon tycker är viktigt."

