Hanna Öberg och Martin Ponsiluoma kommer båda två från att nyligen tävlat i VM, där det gick tungt för paret.

Hårda festandet efter VM

VM ägde rum i Lenzerheide, Schweiz, och efter mästerskapet firades det ordentligt. Det var Sebastian Samuelsson tydlig med i en intervju med Expressen.

– Ja, det är procenten som är viktig. När man var yngre var det ju procenten per krona man tänkte på. Nu skiter jag i vad det kostar, det ska bara vara starkt. Jag gillar verkligen att festa, jag gör det inte så ofta men när jag gör det så gör jag det rejält. Det är lite min personlighet, jag är all in på allt, sa han efter festligheterna.



Hanna Öberg och Martin Ponsiluomas ord om framtiden

Som tidigare nämnt gick det tungt på VM för paret. Öberg fick jubla när hon var med och tog brons på stafetten, men Ponsiluoma lämnade Schweiz utan medalj.

I en intervju med Expressen kom paret in på sin framtid ihop, då de inte är helt överens ifall det är läge att flytta från Östersund eller inte:

– Martin har ju knappt flyttat från mammas gata, sa Öberg till tidningen.

"Jag är svårflyttad"

Öberg konstaterade vidare att det inte är säkert om de blir kvar i Östersund resten av livet:

– Ja, men det är helt perfekt för nu när vi håller på med skidskytte. Jag har svårt att se att vi kommer flytta sekunden vi båda två slutar, men jag tror inte att jag kommer bo där resten av livet.



Hon fortsatte:

– Jag tror att jag är svårflyttad, vi trivs väldigt bra i Östersund. Och det tror jag Hanna gör också. Jag har inte känt att jag trivs så mycket bättre på något annat ställe. Jag tycker det är väldigt bra.



