Hockeystjärna har drabbats av cancer.

Hockeyspelaren Patrick Obrist har drabbats av cancer. Det meddelar hans klubblag, EHC Olten.
Goda chanser till återhämtning
Obrist, som kommer från Österrike, har drabbats av lymfkörtelcancer.
Christian Roth, VD för Obrists klubblag, bekräftar att han har god chans till återhämtning, enligt Aftonbladet.
– Vi är övertygade om att Patrick Obrist med sin beslutsamhet och positiva energi kommer att övervinna även denna utmaning. Hela klubben önskar honom ett snabbt och fullständigt återhämtningstillfälle. Vi kommer att göra allt i vår makt för att stödja honom och hans familj så gott som möjligt på denna resa och ser fram emot att se Patrick Obrist frisk tillbaka på isen.
Patrick Obrists karriär
Obrist kommer från Österrike, men har spenderat majoriteten av sin karriär i Schweiz.
- Dornbirner EC (Österrike)
- SC Rapperswil-Jona Lakers (Schweiz)
- EHC Kloten (Schweiz)
- EHC Biel-Bienne (Schweiz)
- ZSC Lions (Schweiz)
- EHC Olten (Schweiz)
Obrist har även representerat Österrikes landslag, bland annat vid flera VM-turneringar.