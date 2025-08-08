Nyheter24
Hockeystjärna har drabbats av cancer

Publicerad: 8 aug. 2025, kl. 17:00
Hockeystjärna har drabbats av cancer.
Foto: Stella Pictures

En hockeyspelare har drabbats av lymfkörtelcancer, det meddelar hans klubb.

Tim McVitty Östborg
Tim McVitty Östborg,
Sportreporter

ishockey

Hockeyspelaren Patrick Obrist har drabbats av cancer. Det meddelar hans klubblag, EHC Olten.

Goda chanser till återhämtning

Obrist, som kommer från Österrike, har drabbats av lymfkörtelcancer. 

Christian Roth, VD för Obrists klubblag, bekräftar att han har god chans till återhämtning, enligt Aftonbladet.

– Vi är övertygade om att Patrick Obrist med sin beslutsamhet och positiva energi kommer att övervinna även denna utmaning. Hela klubben önskar honom ett snabbt och fullständigt återhämtningstillfälle. Vi kommer att göra allt i vår makt för att stödja honom och hans familj så gott som möjligt på denna resa och ser fram emot att se Patrick Obrist frisk tillbaka på isen.

Patrick Obrist. Foto: Stella Pictures

Patrick Obrists karriär

Obrist kommer från Österrike, men har spenderat majoriteten av sin karriär i Schweiz.

  • Dornbirner EC (Österrike)
  • SC Rapperswil-Jona Lakers (Schweiz)
  • EHC Kloten (Schweiz)
  • EHC Biel-Bienne (Schweiz)
  • ZSC Lions (Schweiz)
  • EHC Olten (Schweiz)

Obrist har även representerat Österrikes landslag, bland annat vid flera VM-turneringar.

