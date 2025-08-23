Arvid Lindblad spås en lysande framtid inom F1, men hur bra koll har du på den unge racingföraren? Nyheter24 ger dig allt du vill veta om motortalangen.

Arvid Lindblad ålder – hur gammal är han?

Arvid Lindblad är född den 8 augusti 2007, och fyllde 18 år sommaren 2025.

Arvid Lindblad längd – hur lång är han?

Nyheter24 har inte kunnat hitta uppgifter om hur lång Arvid Lindblad är.

Arvid Lindblad är svensk och brittisk medborgare. Foto: Stella Picures

Arvid Lindblad ursprung – varifrån kommer hans mamma och pappa?

Arvid Lindblads pappa Stefan Lindblad kommer från Nässjö. Hans mamma heter Anita Ahuja och har brittiskt/indiskt påbrå, skriver Aftonbladet.

– En av de saker folk inte vet om mig, även om det börjar bli mer känt, är att jag delvis är av indiskt ursprung. Mina morföräldrar är från Indien, men från den del av Indien som nu är Pakistan, alltså nordvästra Indien, säger Arvid Lindblad i en intervju med FIA Formula2.



Arvid Lindblad familj – har han syskon?

Arvid Lindblads familj består av mamma Anita Ahuju, pappa Stefan Lindblad och lillebror Amil Lindblad.

Pratar Arvid Lindblad svenska?

Arvid Lindblad är både svensk och brittisk medborgare, och säger i en intervju med Formeldirekt att han har djupa rötter i Sverige och besöker landet en gång om året.

Däremot pratar Arvid Lindblad inte svenska, i alla fall inte flytande.

I en intervju med Viaplaymotor berättar han att svenskan är ok, men att det inte skulle fungera att göra en intervju på svenska.

När började Arvid Lindblad köra F3 för Prema?

Arvid Lindblad började köra F3 för Prema under 2024, tillsammans med teamkamraterna Dino Beganovic och Gabriele Minì, skriver FormelDirekt.

Han blev 17 år gammal, den yngste föraren någonsin att vinna ett F3-lopp. Totalt blev det fyra vinster och en fjärdeplats i mästerskapet under debutsäsongen.

Kör Arvid Lindblad F2 för Campos Racing?

Ja, Arvid Lindblad kör F2 för Campos Racing.

"Jättespännande att få vara med i Campos Racing i FIA F2 under 2025. Teamet har haft en fantastisk säsong hittills och kan inte vänta med att få börja arbeta tillsammans. Jag ser fram emot att ansluta mig till den långa listan av förare som har tävlat för teamet tidigare och bli en del av dess arv och arvet efter mister Adrián Campos.", sa Arvid Lindblad i ett uttalande i samband med att det blev klart.

När kan Arvid Lindblad bli ordinarie förare inom F1?

Arvid Lindblad jobbar i dag för att bli ordinarie förare inom F1 med Racing Bulls. När det blir får framtiden utvisa, men enligt den unge föraren kan det bli snart.

– Vi har inte riktigt pratat om planen än, men jag hoppas att jag får fler chanser att köra Formel 1 i år och köra F1 som ordinarie förare nästa år, säger Arvid Lindblad till Sportbladet.



Var bor Arvid Lindblad i dag?

I augusti 2025 hade Arvid Lindlbad nyligen flyttat till Portugal, strax utanför Lissabon. Men eftersom hans yngre bror går i skolan i Storbritannien, så tillbringar han även mycket tid där, skriver FIA Formula2.

Har Arvid Lindblad flickvän?

Nyheter24 har inte kunnat hitta någon information om huruvida Arvid Lindblad har flickvän eller inte.

Har Arvid Lindblad Instagram?

Ja, Arvid Lindblad har Instagram och du hittar honom här.