Truls Möregårdhs galna festnatt efter stora succén

Truls Möregårdhs kometkarriär bara fortsätter. Efter segern i Europe Smash festade Möregårdh rejält – profilen lämnade till och med landet.

Truls Möregårdh har svarat upp på fjolårets stora succé när han i helgen stod som segrare i turneringen Europe Smash, som ägde rum i Malmö.

Truls Möregårdh vann på hemmaplan

Möregårdh har slagit igenom stort i pingisvärlden, och nu fick han segra på hemmaplan.

Möregårdh har bott både i Eslöv men även Hovmantorp som ung, men när karriären började ta fart gjorde han flytten till Sveriges tredje största stad.

Flytten till Malmö ägde rum under samma period som de magiska veckorna i Paris.

– Jag har precis köpt en fin lägenhet i Malmö så det är väl egentligen att investera i fina grejer i den vilket är kul, sa han i en intervju med Nyheter24.

Mörgegårdh vill se turneringen i Malmö igen

Möregårdh var tydlig med sina känslor efter turneringen.

– Det är svårt för mig att göra att större statement. Det är tydligt att jag mår bra i den här arenan. Jag har tagit ett EM-guld och nu den här titeln här, säger han till DN.

Han fyller i:

– Det är en sjukt bra arena och det har varit en otrolig inramning här. Jag älskar varje sekund som jag har spelat inne i arenan och skulle det bli här nästa år igen så skulle det innebära att jag skulle kunna gå in med en lugnare känsla. Jag skulle inte behöva jaga lika mycket som jag har gjort i år.

Så firade Truls Möregårdh segern

I en intervju med SVT besvarade en lyrisk Möregårdh hur festplanerna såg ut.

– Vi ska försöka ta oss till Danmark för att ha lite kul.

– Det händer inte så mycket här så vi måste testa andra sidan bron.

Det verkar helt klart som att Möregårdh njöt av kvällen.