Truls Möregårdh har stått för en ny succé – denna gång som segrare i European Smash. Men hur mycket pengar tjänade han egentligen på segern?

Truls Möregårdh fick efter en gastkramande final mot Lin Shidong lyfta trofén i European Smash. Turneringen ägde rum i Malmö, där Möregårdh för tillfället är bosatt.

Truls Möregårdhs glädje efter segern

I en intervju med DN lyfte han söndagens seger som en av säsongens stora mål.

– Jag hade tre stora mål med det här året. Det var att försöka vinna Champions League och det gick ju bra. Att försöka ta en VM-medalj och det gick också bra, brons i singel, och så var det den här turneringen. Resultatet här toppar ju allt.

Att få ett lyft i världsrankingen är också något hoppas på.



– Det smäller inte lika högt som att ta en titel, men det skulle vara jättekul om det innebär att jag tar mig in på topp-5 igen. Jag har inte alls tänkt på det när jag har varit här utan verkligen bara tagit match för match, steg för steg.

Tätt schema försvårar för Möregårdh

Turneringarna duggar tätt, vilket inneburit att Möregårdh fått tacka nej till en tävling i Macao.

– Jag tyckte att den låg väldigt dåligt med tanke på den här turneringen. Jag hade höga förhoppningar på mitt spel här. Kanske inte riktigt så höga att jag skulle gå hela vägen, men nu när det blev som det blev är jag tacksam att vi tog det beslutet och slipper stressa dit.

Så mycket pengar tjänade Möregårdh på segern

Enligt DN tjänade smålands-födde Möregårdh drygt en miljon efter segern i Malmö.