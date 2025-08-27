Det ska Truls Möregårdh göra med alla vinstpengar

Truls Möregårdh har återigen nått nya framgångar efter fjolårets OS-succé i Paris, då han stod som segrare i Europe Smash.
Truls Möregårdh lyckades uppnå ett av säsongens stora mål
I en intervju med DN lyfte han segern som en av säsongens stora mål på förhand.
– Jag hade tre stora mål med det här året. Det var att försöka vinna Champions League och det gick ju bra. Att försöka ta en VM-medalj och det gick också bra, brons i singel, och så var det den här turneringen. Resultatet här toppar ju allt.
Möregårdh avslöjade festplanerna
Segern innebär inte bara att det är en fin merit, utan även stora prispengar och en festnatt som väntade.
– Vi ska försöka ta oss till Danmark för att ha lite kul, sa han till SVT.
– Det händer inte så mycket här så vi måste testa andra sidan bron.
Så mycket pengar tjänade Möregårdh – och det ska han göra av dem
Pingisprofilen tjänade drygt en miljon kronor på segern, men ska han egentligen göra för prispengarna? Det besvarade han i en intervju med Aftonbladet.
– Jag gillar att äta och att äta på fina restauranger. Så det är gjutet att det blir en middag på en jättefin restaurang med mamma, pappa, tjejen och (bröderna) Malte och Elis framöver. Sedan får vi se vad det andra går till. Men det är jätteskönt för mig som betalar många tävlingar själv att veta att det finns lite klirr i kassan och att man kan känna sig lite mer safe. Jag ska hänga lite i Stockholm senare i veckan så det ska nog hända något kul där med.