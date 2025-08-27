Det ska Truls Möregårdh göra med alla vinstpengar

Truls Möregårdh stod högst upp på prispallen efter succén på Europe Smash i Malmö. Med segern kom en rejäl prissumma, men vad ska han göra med pengarna?

Truls Möregårdh har återigen nått nya framgångar efter fjolårets OS-succé i Paris, då han stod som segrare i Europe Smash.

Truls Möregårdh lyckades uppnå ett av säsongens stora mål

I en intervju med DN lyfte han segern som en av säsongens stora mål på förhand.

– Jag hade tre stora mål med det här året. Det var att försöka vinna Champions League och det gick ju bra. Att försöka ta en VM-medalj och det gick också bra, brons i singel, och så var det den här turneringen. Resultatet här toppar ju allt.

LÄS MER: Truls Möregårdh avslöjar framtidsplanerna med flickvännen Leah



Annons

Möregårdh avslöjade festplanerna

Segern innebär inte bara att det är en fin merit, utan även stora prispengar och en festnatt som väntade.

– Vi ska försöka ta oss till Danmark för att ha lite kul, sa han till SVT.

– Det händer inte så mycket här så vi måste testa andra sidan bron.

LÄS MER: Truls Möregårdh avslöjar hur han träffade flickvännen Leah



Så mycket pengar tjänade Möregårdh – och det ska han göra av dem

Pingisprofilen tjänade drygt en miljon kronor på segern, men ska han egentligen göra för prispengarna? Det besvarade han i en intervju med Aftonbladet.