Alexander Isak är klar för Liverpool – så mycket kostar han

Sagan om Alexander Isaks sommar 2025 är en rejäl soppa. Nu verkar den vara över, då Isak sägs vara klar för storklubben Liverpool.

Alexander Isak uppges vara klar för Liverpool enligt flera medier, bland annat transferjournalisten Fabrizio Romano. En lång sommar av spekulationer har nu nått sin destination, något många väntat på.

"Uppenbarligen blivit sur"

Transfern till Liverpool är en av sommarens mest uppsnackade och upphåsade övergångar, om inte den främsta.

Experten och tidigare Liverpool-spelaren Jamie Carragher har sagt sitt om det som då var en eventuell övergång i programmet The Overlap.

– Han skulle vara en fantastisk värvning, men ur ett fans perspektiv – för min del – vill jag inte att Liverpool ska spendera 150 miljoner pund på Isak. Han är Liverpools förstaval, det kan jag tänka mig, men det är något med att Liverpool värvar ännu en anfallare (Hugo Ekitike) och att han bara är backup, som inte känns rätt.

Han ifrågasatte Liverpools strategi:

– Han har uppenbarligen blivit sur när Arsenal och Liverpool värvade anfallare… det känns bara lite rörigt. Jag tror inte att planen är att köpa en anfallare för 80 miljoner pund, och sen leta efter en till för 120 miljoner. Det känns inte som en genomtänkt strategi.

Så mycket kostar Alexander Isak

Isak är en av världens bästa anfallare, och kostar således mycket pengar. Men hur mycket?

Enligt den tidigare nämnda transferjournalisten Fabrizio Romano landar prislappen på hela 130 miljoner pund, alltså cirka 1,6 miljarder svenska kronor.