Ingemar Stenmarks lyxliv med frun: Drömhuset och vrålåket

Ingemar Stenmark är en oerhört folkkär svensk idrottsprofil. Hur lever han egentligen sitt liv i dag?

Namnet Ingemar Stenmark innebär goda minnen för mängder av människor runt om i Sverige. Men hur lever han i dag? Hur bor han? Och vad kör han för bil?

Ingemar Stenmarks lyxhus – så mycket kostar mångmiljonsvillan

Enligt Hänt bor Ingemar Stenmark tillsammans med sin fru, Tarja Stenmark, i en villa i Karlsudd, Vaxholm.

Enligt Booli är villan hela 235 kvadratmeter stor, med en tomt på 3 050 kvadratmeter.

Villan i Stockholms skärgård är värderad till så mycket som 26,2 miljoner kronor.

Annons

Ingemar Stenmarks lyxbil – så mycket kostar vrålåket

Enligt sajten Carup körde Stenmark år 2022 runt i lyxbilen Porsche Taycan Cross Turismo – som är eldriven.

Om Stenmark kör bilen i dag är oklart.

LÄS MER: Så mycket pengar tjänar Ingemar Stenmark

Annons

"En av marknadens mest övertygande elbilar"

Marcus Berggren, motorredaktör på Nyheter24, säger sitt om bilen.

"Taycan Cross Turismo är en av marknadens mest övertygande elbilar och bjuder rent kördynamiskt på typisk Porsche-känsla samtidigt som den laddar snabbt och gör sig bra i vinterskrud."