Här festar fotbollstjärnan i Sverige – oväntade besöket

När majoriteten av Europas toppspelare befinner sig på landslagsuppdrag kan de icke uttagna passa på att njuta av lite ledighet. En stor fotbollsstjärna valde att spendera den i Stockholm.

Under ledigheten har Everton-spelaren och tidigare landslagsmannen för det engelska landslaget Jack Grealish synts till i Stockholm. På plats i huvudstaden verkar han ha fest i sikte.

Succéstart i Everton

Jack Grealish har stundtals varit ifrågasatt i klubben Manchester City, som han fortfarande tillhör. Inför säsongen 2025/26 skrev Grealish på ett låneavtal med Everton, i hopp om mer speltid och en viktigare roll.

Säsongen har onekligen börjat bra för 29-åringen, som på sina tre första matcher i Premier League gjort hela fyra assist.

Grealish i Everton. Foto: Stella Pictures.

Chockade svensken på semestern

Vistelsen i Stockholm är inte första gången han syns till runt svenskar i semestertider.

Under sommaren semestrade han i Grekland, och hamnade då på samma resort som ett gäng svenskar.

Svenska Patric berättade om händelsen i en kommentar till Nyheter24:

"Vi var på svensexa på Four Seasons i Aten och på solstolen bredvid oss lade sig Jack och han var superskön. När jag gick och köpte glass så ställde han sig i kön bakom mig och då frågade jag om det var okej att jag störde honom med en bild med min vän som ska gifta sig och han var superskön och ställde upp och pratade med oss som vem som helst."

Syntes till i Stockholm

Enligt Aftonbladet var han på plats på den centralt belägna pubben, Auld Dub, i Stockholm.

Han ska ha varit på plats på utestället från 16 till 23 på söndagen, där han ska ha kollat på matchen mellan Liverpool och Arsenal.

På Tiktok-kontot "Sjmagjeder" filmades Grealish i Stockholm på det som verkar vara nattklubben F12.