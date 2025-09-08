VM-kvalmatch i dag – Sverige mot Kosovo: Tid & tv-kanal

I dag, den 8 september, spelar Sverige sin andra kvalmatch till fotbolls-VM 2026. Kosovo står för motståndet. Men vilken tid är det dags för avspark och på vilken tv-kanal kan man se matchen?

Två av åtta kvalmatcher är avklarade för grupp B, där Sverige ingår tillsammans med Slovenien, Kosovo och Schweiz.

Och nu är det dags för de svenska herrarna att möta Kosovo – ett lag som ligger på 95:e plats på Fifas världsranking, medan Sverige placerar sig på en 29:e plats.

Om Kosovo har fotbollsexperten Daniel Nannskog, i samband med att gruppen lottades, sagt så här till SVT:

– Lite läskigt motstånd. Ett motstånd som kan sprattla till mot större nationer. Bra teknik och spelar med bra energi. Det är en nation Sverige ska slå, men man ska vara ödmjuka inför uppgiften och inte underskatta dem på något sätt.

Nyheter24 reder ut vad du behöver veta inför VM-kvalmatchen, som utspelar sig på Stadiumi Fadil Vokrri i Pristina, Kosovo, den 8 september.

Annons

Sveriges förbundskapten Jon Dahl Tomasson. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Vilken tid är VM-kvalmatchen mellan Sverige och Kosovo den 8 september?

Kvalmatchen till fotbolls-VM 2026 mellan Sverige och Kosovo går av stapeln på kvällen och då närmare bestämt klockan 20.45.

Annons

Vilken tv-kanal sänder VM-kvalmatchen mellan Sverige och Kosovo?

Foto: Stella Pictures

Matchen mellan Sverige och Kosovo sänds dels hos streamingtjänsten Viaplay, dels i den linjära kanalen Viaplay Sport, som drygt en miljon Tele2-kunder inte har i basutbudet. Dessa kunder måste istället köpa ett särskilt sportpaket för att få tillgång till kanalen.

– Det är tråkigt att Tele2:s kunder drabbas igen. Vi vill så klart att så många som möjligt ska kunna se våra sändningar på Viaplay Sport, har Viaplays presschef Susanne Nylén tidigare sagt om detta till Expressen, enligt TT.

