Nyheter24
Annons
Sport /Fotbolls-VM 2026

VM-kvalmatch i dag – Sverige mot Kosovo: Tid & tv-kanal

Publicerad: 8 sep. 2025, kl. 05:32
Jon Dahl Tomasson, Hugo Larsson, Viktor Gyökeres och Anton Salétros
Sverige möter Kosovo i VM-kvalmatchen den 8 september. Foto: Jonas Ekströmer/TT

I dag, den 8 september, spelar Sverige sin andra kvalmatch till fotbolls-VM 2026. Kosovo står för motståndet. Men vilken tid är det dags för avspark och på vilken tv-kanal kan man se matchen?

Julia Zabielski
Julia Zabielski,
Redaktör

Ämne:

Fotbolls-VM 2026

Två av åtta kvalmatcher är avklarade för grupp B, där Sverige ingår tillsammans med Slovenien, Kosovo och Schweiz. 

Och nu är det dags för de svenska herrarna att möta Kosovo – ett lag som ligger på 95:e plats på Fifas världsranking, medan Sverige placerar sig på en 29:e plats. 

Om Kosovo har fotbollsexperten Daniel Nannskog, i samband med att gruppen lottades, sagt så här till SVT

– Lite läskigt motstånd. Ett motstånd som kan sprattla till mot större nationer. Bra teknik och spelar med bra energi. Det är en nation Sverige ska slå, men man ska vara ödmjuka inför uppgiften och inte underskatta dem på något sätt.

Nyheter24 reder ut vad du behöver veta inför VM-kvalmatchen, som utspelar sig på Stadiumi Fadil Vokrri i Pristina, Kosovo, den 8 september. 

Annons

MISSA INTE: Allt om Jon Dahl Tomasson: Ålder, längd, fru, familj och barn

Sveriges förbundskapten Jon Dahl Tomasson. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Vilken tid är VM-kvalmatchen mellan Sverige och Kosovo den 8 september?

Kvalmatchen till fotbolls-VM 2026 mellan Sverige och Kosovo går av stapeln på kvällen och då närmare bestämt klockan 20.45. 

LÄS MER: Allt om Alexander Isak: Familj, klubbar, lön och Liverpool

Annons

Vilken tv-kanal sänder VM-kvalmatchen mellan Sverige och Kosovo?

Foto: Stella Pictures

Matchen mellan Sverige och Kosovo sänds dels hos streamingtjänsten Viaplay, dels i den linjära kanalen Viaplay Sport, som drygt en miljon Tele2-kunder inte har i basutbudet. Dessa kunder måste istället köpa ett särskilt sportpaket för att få tillgång till kanalen. 

– Det är tråkigt att Tele2:s kunder drabbas igen. Vi vill så klart att så många som möjligt ska kunna se våra sändningar på Viaplay Sport, har Viaplays presschef Susanne Nylén tidigare sagt om detta till Expressen, enligt TT.

Matchen går också att följa i P4 Radiosporten. 

MISSA INTE: Tv-tittare kan bli blåsta på heta VM-kvalet

Kommentarer

Senaste nytt

Igår
23:34
Sport

Alcaraz kung i New York – vinner US Open

Igår
22:44
Sport

Spanien krossade Turkiet – sex mål på en timme

Igår
22:42
Sport

Tyskland undvek nytt fiasko – buades ut i paus

Igår
22:12
Sport

Djurgården förstärker – värvar hem meriterad back

Igår
20:32
Sport

Finalen försenad – Trump på plats: ”Inte glada”

Igår
20:16
Sport

VM-kvalet: Olsen får ny chans efter jätteblundern

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons