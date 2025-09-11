Nyheter24
Sport /Friidrotts-VM

Allt om Maja Åskag: Pojkvän, kända släktingen och personbästa

Publicerad: 11 sep. 2025, kl. 15:57
Maja Åskag och hennes farbror.
Maja Åskag är en del av landslagstruppen till VM i Tokyo. Foto: Anders Wiklund/TT & JONAS EKSTRÖMER / TT

Maja Åskag är en lovande längd- och trestegshoppare. Nu har Nyheter24 tagit reda på allt du vill veta om friidrottaren.

Tim McVitty Östborg
Tim McVitty Östborg,
Sportreporter

Ämne:

Friidrotts-VM

Maja Åskag ålder – hur gammal är hon?

Maja Åskag föddes 18 december 2002 vilket innebär att hon fyller 23 i slutet av 2025.

Maja Åskag längd – hur lång är hon?

Enligt European Athletics är hon 177 centimeter lång.

Maja Åskag friidrott – när började hon med tresteg och längdhopp? 

I en intervju med Svensk Friidrott berättade hon att hon gjorde sin första träning 2016.

Vem är Maja Åskags tränare?

Åskag har två tränare – Kristina Andersson och Robert Söderlind Odin.

Maja Åskag rekord – vad har hon för personbästa?

På den anrika tävlingen Finnkampen slog Maja Åskag, år 2023, sitt personliga rekord i tresteg, när hon hoppade 14.27.

I längdhopp har Åskag som längst hoppat 6.57, det på Folksam Grand Prix i början av sommaren 2025.

Maja Åskag. Foto: Christine Olsson/TT

Tävlar Maja Åskag under friidrotts-VM 2025? 

Ja. I skrivande stund ligger friidrotts-VM i Tokyo runt hörnet. På plats i Japans huvudstad finns Maja Åskag. I en intervju med Aftonbladet berättade hon om uppladdningen i Tokyo.

– Det är faktiskt väldigt bra här. Man är ju mest inomhus förutom när man tränar. Jag har haft turen att kunna sova nio-tio timmar varje natt och kommit in bra i dygnsrytmen. Det tror jag hjälper ganska mycket. Man får bara tänka på att dricka tillräckligt och inte vara onödigt mycket utomhus.

Maja Åskag familj – vem är hennes mamma och pappa?

Hennes mamma heter Eva-Lena och hennes pappa heter Håkan. Någon ytterligare information har inte nått Nyheter24

Maja Åskags kändissläkt – vem är hennes farbror?

Maja Åskag är inte den enda framgångsrika idrottaren i sin familj. Hennes farbror är nämligen Tomas Svensson, som i många år var svensk landslagsmålvakt i handboll.

Även Åskags kusin, alltså Tomas Svenssons son, är en idrottsprofil. Han går under namnet Max Svensson och är en professionell fotbollsspelare som har gjort minuter i spanska högstaligan, La Liga.

Ej att förväxlas med Max Svensson som spelar i Helsingborgs IF.

Thomas Svensson. Foto: Jonas Ekströmer / TT
Har Maja Åskag pojkvän eller flickvän?

Nyheter24 har inga uppgifter om en eventuell partner.

Har Maja Åskag Instagram?

Ja. På Instagram heter hon @majaaskag.

