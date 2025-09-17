Friidrotts-VM pågår i skrivande stund. Flera svenskar har sina chanser till framgångar kvar, andra är färdigtävlade – bland annat Vanessa Kamga. Men hur mycket tjänar profilen egentligen?

Med ett ständigt leende på läpparna och ett glatt humör är Vanessa Kamga en favorit hos många. Under det pågående världsmästerskapet i Tokyo stod hon för en otrolig prestation, där hon slog svenskt rekord, vilket i sin tur ledde till en fjärdeplats.

"Det är helt otroligt"

Kamgas prestation i Tokyo var enastående. När hon pratade med Aftonbladet imponerades hon av sin egen prestation.

– Det är helt otroligt. Förra året på OS kom jag in rankad som 30-någonting och klättrade upp till en femteplats. Nu var jag rankad åtta och krigade mig upp till en fjärdeplats, jag ökade mitt egna svenska rekord med en meter. Det är fullt ös och en helt otrolig träning.

Kajsa Bergqvist imponeras

Förbundskapten Kajsa Bergqvist höll inte tillbaka med lovorden när hon pratade med DN.

– Hon är helt otrolig. Det är väldigt få som gör så här, persar i de stora mästerskapen. Hon bara går in här och säger: ”Här älskar jag att vara”.

Hon fyller i:

– Så var det inte på hennes första mästerskap då hon var spänd. Att vända det och bara sprudla av energi och självförtroende och få ut sitt bästa i ett så här pressat läge, det är imponerande.

Så mycket pengar tjänar Vanessa Kamga

För att kunna bedriva sin idrott och samtidigt ge sig själv de bästa möjliga förutsättningar att lyckas krävs tid, energi och pengar.

Till följd av hennes succé på VM kommer högst troligt Kamgas ekonomiska situation förbättras.

Men hur mycket pengar tjänar hon egentligen?

Enligt Aftonbladet ligger Kamgas fastställda förvärvsinkomst på 373 300 för år 2024, vilket motsvarar 31 108 kronor i månaden.

