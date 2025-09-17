Nyheter24
Sport /Björn Borg

Björn Borg hittades livlös av frun – avslöjar drogproblem

Publicerad: 17 sep. 2025, kl. 13:07
Uppdaterad: 17 sep. 2025, kl. 13:13
Patricia Östfeldt och Björn Borg.
Björn Borg öppnar upp om drogproblemen. Foto: Kirsty Wigglesworth & Jonas Ekströmer/TT

I biografin "hjärtslag" berättar han om tidigare drogproblem.

Tim McVitty Östborg
Tim McVitty Östborg,
Sportreporter

Ämne:

Björn Borg

Att Björn Borg tidigare testat kokain har han erkänt vid tidigare tillfälle. Nu kommer han med ytterligare erkännanden i biografin "Hjärtslag".

"Lika stor kick som jag en gång fått av tennisen"

”Första gången jag provade på kokain fick jag en lika stor kick som jag en gång fått av tennisen”, skriver han, enligt Expressen, i boken.

Han berättade om ett specifikt tillfälle där det slutade illa.

”Det som hände var att jag i kroppen hade en farlig kombination av droger, piller och alkohol som ledde till att jag blev medvetslös.”

LÄS MER: Björn Borg har drabbats av cancer, enligt uppgifter

Björn Borg. Foto: Joanna Chan/TT

Han fick reda på hur illa det egentligen kunde slutat.

”Senare fick jag höra att det dessutom hade kunnat sluta riktigt illa, att de hade lyckats återuppliva mig eftersom godhjärtade människor omkring mig hade sett till att jag snabbt fick hjälp.”

LÄS MER: Björn Borgs första gripande ord om cancern – anade inget

