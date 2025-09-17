Björn Borg hittades livlös av frun – avslöjar drogproblem

I biografin "hjärtslag" berättar han om tidigare drogproblem.

Att Björn Borg tidigare testat kokain har han erkänt vid tidigare tillfälle. Nu kommer han med ytterligare erkännanden i biografin "Hjärtslag".

"Lika stor kick som jag en gång fått av tennisen"

”Första gången jag provade på kokain fick jag en lika stor kick som jag en gång fått av tennisen”, skriver han, enligt Expressen, i boken.

Han berättade om ett specifikt tillfälle där det slutade illa.

”Det som hände var att jag i kroppen hade en farlig kombination av droger, piller och alkohol som ledde till att jag blev medvetslös.”

Björn Borg. Foto: Joanna Chan/TT

Han fick reda på hur illa det egentligen kunde slutat.