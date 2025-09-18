Villkoren för maskeringsförbudet på fotbollsmatcher skärps nu, och högre krav ställs på arrangören. I samband med det gästade polischefen Per Engström podcasten 24Frågor.

Nyheter24:s podcast 24Frågor drivs av Henrik Eriksson, chefredaktör på Nyheter24, och Marcus Birro, krönikör och författare. I veckans avsnitt gästade Per Engström, som är gruppchef på nationella operativa enheten (NOA) vid polismyndigheten.

Det gäller vid polisens nya regelverk

Till helgen väntas polisens nya regelverk kring avbrott vid ”organiserad maskering” på läktarna börja gälla i Allsvenskan och Superettan. Framöver kommer arrangörerna vara skyldiga att avbryta matcherna tills maskeringen har upphört.

I den nyligen nämnda podcasten kommenterar Engström kommande förändring.

– Det är arrangörens ansvar. Om det pågår brottslig verksamhet på ditt arrangemang så ansvarar du som arrangör till att vidta åtgärder. Vi kommer förhålla oss passiva till det här och se hur arrangören tänker hantera detta, säger han till Nyheter24:s podcast 24Frågor.

Det är inte polisen som går in och säger 'nu bryter vi matchen'?



– Nej. Vi låter arrangören ta hela ansvaret som man har gjort med alla andra delar.

"Då ska man avbryta"

På hur han tror klubbarna kommer sköta det svarar han följande.

– Det finns inget val. Vi har ju samma sak med exempelvis bangers och utskjutande pyroteknik. Då ska man avbryta, för det är en fara.

Polischefen jämför fotbollssupportrar med bankrånare

För att sätta de kommande regelverken i kontext lyfter han ett tidigare exempel på när brottslingar maskerat sig.

– Vi kan ju bara jämföra med 20 år tillbaka när det stod fyra maskerade grabbar utanför en bank.

Kritiseras hårt av tyckare

Till följd av uttalandet har kritiken haglat in. Bland annat från den profilerade fotbollspoddaren Josip Ladan, som skrev följande på X under torsdagen.