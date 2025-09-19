Andreas Almgrens sylvassa sågning: "Skit"

Andreas Almgrens VM är slut – till följd av det valde han sina ord noga efter missen på 5 000 meter i Tokyo.

Det var med en samlad min som Andreas Almgren tog vägen genom Nationalarenans kulvert. När frågorna började att ställas, då valde han att samla sig och noga välja sina ord.

— Om några dagar kommer jag var nöjd med det jag har gjort men just nu… Det är några ord som jag inte borde säga.

Han sågade sig själv rejält.

— Jag är inte nöjd med det här, kort och gott. Huvudmålet för mig var att ta en medalj på tian, det lyckades jag med. Femman skulle vara en bonus men nu var det bara skit i stället.

Ingen energi

Efter den historiska VM-medaljen på 10 000 meter – den första svenska någonsin i långdistanslöpning – siktade Almgren högt på halva distansen.

Han ville åka hem med ytterligare en medalj.

I stället slogs han ut redan i försöksheatet.

— Jag hade inte någon energi att trycka med. När det var 200 meter kvar försökte jag, men jag gick baklänges.

30-åringen inledde kontrollerat och när det var fem varv kvar valde han att gå upp i täten av klunga för att höja tempot.

Redan då kände han att loppet skulle bli tungt.

— Jag kände ganska snabbt när jag ökade att tröttheten kom tidigare än vad jag hade önskat, säger han.

— Förhoppningen var att det inte inte skulle behöva gå ett varv där man behövde gå ”all out” i slutet, utan att det skulle vara max åtta som var loss men vi var tio i stället.

Ingebrigtsen vidare

I mål var han nia på 13.16,38 – bara de åtta första gick till final.

En som däremot tog sig till final var Jakob Ingebrigtsen.