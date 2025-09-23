Nyheter24
Sport /Ryder Cup

Ryder Cup 2025: Tv-tider, Donald Trump och Europas trupp

Publicerad: 23 sep. 2025, kl. 22:30
Ludvig Åberg i samband med Ryder cup.
Ludvig Åberg tävlar i Ryder Cup. Foto: Christer Höglund/TT

Ryder Cup är en av årets stora golf-höjdpunkter. Nu har Nyheter24 tagit reda på allt du vill veta om tävlingen – allt från Donald Trumps besök till den uttagna truppen.

Tim McVitty Östborg,
Sportreporter

Ämne:

Ryder Cup

När är Ryder Cup 2025? Datum

Ryder Cup äger rum 26–28 september, 2025.

Var äger Ryder Cup rum – Europa eller USA?

I år är det USA:s tur att anordna Ryder Cup. Tävlingen kommer äga rum på Bethpage Black, Farmingdale.

Vilka tv-kanaler i Sverige sänder Ryder Cup?

Vill du följa tävlingen linjärt så går sändningarna på Viasat Sport Golf. Föredrar man streamingtjänster kan man ta del av Ryder Cup på Viaplay.

Europas trupp. Foto: Matt Slocum/TT

Europas trupp – de tävlar på Ryder Cup

Som bekant ställs Europa mot USA när det vankas Ryder Cup. Nedan följer den europeiska truppen, där vi hittar två svenska namn.

  • Rasmus Højgaard — Danmark
  • Robert MacIntyre — Skottland 
  • Ludvig Åberg — Sverige
  • Sepp Straka — Österrike
  • Shane Lowry — Irland
  • Justin Rose — England
  • Matt Fitzpatrick — England
  • Tyrrell Hatton — England
  • Tommy Fleetwood — England
  • Viktor Hovland — Norge
  • Jon Rahm — Spanien
  • Rory McIlroy — Nordirland

I listan hittar vi svensken Ludvig Åberg – som har blandat och gett under säsongen.

– Jag hade gärna velat vara på en mycket bättre plats. Jag vet vad som är fel men när du spelar turneringar kan du inte ta fyra månader ledigt för att träna på svingen. Men jag vann nästan en major och det ger mig självförtroende. Att även när jag känner mig som sämst kan jag vara med och slå de bästa spelarna i världen, sa han till The Times.

USA:s trupp – de tävlar på Ryder Cup

  • Scottie Scheffler
  • Patrick Cantlay 
  • J.J. Spaun
  • Xander Schauffele
  • Sam Burns
  • Cameron Young
  • Ben Griffin
  • Collin Morikawa
  • Justin Thomas
  • Harris English
  • Bryson DeChambeau
  • Russell Henley
Ska Donald Trump besöka Ryder Cup?

Ja. Enligt Sports Business Journal kommer han vara på plats under fredagen.

Ryder Cup tv-tider – schema att följa

Nedan följer helgens schema:

  • Fre 26/9: 13:00–01:00

  • Lör 27/9: 13:00–01:00

  • Sön 28/9: 18:00–01:00

Kommentarer

