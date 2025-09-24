Ludvig Åbergs flickvän varnas: "Sexistiska gliringar"

Ludvig Åberg väntas få en nyckelroll är det europeiska laget går in Ryder Cup. En tävling där Åberg kan få klara sig utan flickvännen.

I år äger Ryder Cup rum på den välkända banan Bethpage Black. Den nyligen nämnda banan är känd för stämningen och livet runt omkring – på gott och på ont.

Uppmanas att stanna hemma

Ludvig Åberg är på plats för att representera Europa som den enda spelande svensk. Vanligtvis är flickvännen Olivia Peet på plats – nu uppmanas familj och vänner att stanna hemma. Anledningen? Den stökiga stämningen som väntas på banan.

– Jag föreslog redan i januari att det vore bäst om de följer tävlingen från en säker plats inomhus i stället. Jag vet att de vill vara där och stötta – men det här är en typ av atmosfär som de flesta aldrig upplevt. Det kan bli både kränkande och känslomässigt påfrestande sa Andrew Coltart, som tävlat i Ryder Cup, till The Sun.

"Sexistiska gliringar"

Coltart gav exempel på vad man kan förvänta sig.

– Min fru klarade sig, hon var hemma i Skottland efter att just ha fött vårt första barn. Men andra spelarfamiljer fick höra en hel del. Det var nedsättande kommentarer, sexistiska gliringar, allt från ett gäng överförfriskade män, sa Coltart till The Sun, enligt Expressen.

"Inte samma dynamik som när du spelar en PGA Tour-tävling"

Paul McGinley, stod, med sin kaptensroll, som vinnare av Ryder Cup år 2014. I en intervju med The Independent betonade även han hur fientlig stämning det kan vara runt banan.

– Det är inte lätt. Det är inte samma dynamik som när du spelar en PGA Tour-tävling och det är vänskaplig stämning, och du missar en putt och får artiga applåder. Men när det kommer att vara mycket rop, mycket vrål, kanske några personliga förolämpningar kastade mot dig? När du går från green till tee – kan du nollställa dig? Kan du stänga ute det där oväsendet och sedan leverera och prestera i den fientliga miljön?