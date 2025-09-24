Uniqlo har tagit fram OS-kläder för den svenska OS-truppen i de olympiska och paralympiska vinterspelen i Milano Cortina i Italien 2026. Här är hela kollektionen!

Uniqlo har tagit fram kläder för den svenska truppen som tävlar under de olympiska och paralympiska vinterspelen i Milano Cortina i Italien 2026.

Fjärde året i rad Uniqlo tar fram OS-kläder

Kläderna ska ha hög funktionalitet och komfort för att klara temperaturväxlingar i flera värdstäder.

De är även stilrena och enkla med en sofistikerad design inspirerad av svensk kultur, skriver Uniqlo i ett pressmeddelande.

Den nya kollektionen är framtagen under konceptet "Grace. Strength. Unity.".

Kläderna har sytts efter feedback från idrottarna

Skillnaden på årets kollektion jämfört med tidigare kollektioner är att materialen är bättre och passformen har finjusterats ned till millimetern utifrån tester och feedback från idrottarna själva.

Kläderna är utformade för att klara hårda vinterklimat samtidigt som de är lätta att röra sig i och andas.

– Vi är mycket glada över att ha tillhandahållit de officiella plaggen till den svenska truppen vid fyra på varandra följande olympiska och parlaympiska spel och att kunna stötta dem genom klädernas kraft, säger Tadashi Yanai, styrelseordförande, vd och koncernchef för Uniqlos moderbolag Fast Retailing Co, i ett pressmeddelande och fortsätter:

– Vi är också djupt tacksamma för vårt långvariga samarbete med Sveriges Olympiska Kommitté och Sveriges Paralympiska Kommitté som gjort det möjligt för oss att inte bara stötta landslagen utan också arbeta tillsammans med andra initiativ för att uppmuntra nästa generation. Vi ser fram emot att se idrottarna bära Uniqlo och nå strålande resultat på världsscenen 2026.

Här är Sveriges nya OS-kläder

Foto: Uniqlo

