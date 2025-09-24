Ebba Andersson nobbar flera stora tävlingar

Den svenska längdstjärnan Ebba Andersson har planen klar inför OS i Milano Cortina. Hon kopierar upplägget inför VM-succén i Trondheim.

Förra säsongen körde Ebba Andersson fyra av sju världscupshelger och Tour de Ski inför VM.

Exakt hur schemat ser ut i år och vilka helger hon kommer att tävla meddelar hon inte. Men tanken är att köra Tour de Ski, runt nyår, en månad före OS.

— Sen får vi se, saker och ting kan alltid ske som gör att man får korrigera sin plan. Men tanken är att kunna göra som senaste säsongen, där jag fullföljde planen till punkt och pricka fram till VM, säger hon.

Den uppladdningen gav resultat. I Trondheim tog hon tre guld på fyra lopp. Däremot saknar hon en individuell OS-medalj.

— Skulle det visa sig att det räcker till ett silver hade det ändå varit bättre än vad jag någonsin lyckats med. Men när jag väl står på start är guld högsta prioritet, säger Andersson.