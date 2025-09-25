Orden om syrliga golfbråket – inför Ryder Cup

Rory McIlroy och Bryson DeChambeau har haft sina duster både på och utanför golfbanan. Nu kan de ställas mot varandra i Ryder Cup.

Rory McIlroy och Bryson DeChambeau har munhuggits lite inför Ryder Cup på Bethpage Black utanför New York.

DeChambeau har sagt att han ska kvittra i örat på McIlroy, som har svarat med att amerikanen bara nämner McIlroys namn för att få uppmärksamhet.

Men när Rory McIlroy höll presskonferens på torsdagen var han inte särskilt sugen på att snacka mer om rivaliteten.

— Jag lovade Luke (Donald, kaptenen) att bara prata om det europeiska laget i dag. Jag kommer hålla mig till det, säger nordirländaren.

— Det är så lätt att fastna i olika narrativ den här veckan, att svepas med i allt om rivaliteter och Ryder Cup och allt vad det är. Allt jag vill är att försöka få upp blåa poäng (till Europa) på resultattavlan. Jag bryr mig inte om mot vem det är.

"Underbart för tävlingen"

Rory McIlroy tror samtidigt att det vore bra för prestigemötet om de två giganterna får mötas i en match.

— Jag tycker att det vore toppen – underbart för tävlingen och underbart för oss också, på sätt och vis.

McIlroy och DeChambeau har de senaste åren utkämpat ett par tuffa strider i majorsammanhang. I fjolårets US Open vann DeChambeau efter en liten genomklappning från McIlroy, som fick revansch i våras när duon gick i ledarbollen på söndagen när US Masters avgjordes.

Bryson DeChambeau och Rory McIlroy under slutrundan i US Masters tidigare i år.

— Han pratade inte med mig en enda gång under hela dagen, sade DeChambeau efter den avgörande rundan på Augusta.