Frida Karlsson

Frida Karlsson om kärleksryktet: "Han är..."

Publicerad: 30 sep. 2025, kl. 17:12
Foto: Christine Olsson/TT & Instagram/fridakarlsson

Frida Karlssons kärleksliv har hamnat i ropet – igen. Nu besvarar hon kärleksryktet i en intervju med Expressen.

Frida Karlsson

Frida Karlsson är en av Sveriges främsta längdskidåkare. Fjolårssäsongen avslutades på topp, med en guldmedalj på VM-femmilen i Trondheim.

Frida Karlsson besvarar kärleksryktet

Frida Karlsson har synts till på Instagram tillsammans med skådespelaren Pelle Holmström. Många har spekulerat i om de är ett par. I en intervju med Expressen besvarar hon ryktet:

– Det känns som att den här frågan kommer varje gång jag är på bild med en annan kille. Men nej, tyvärr. 

Hon beskriver deras relation.

– Det kan jag förstå. Vi är också väldigt, väldigt bra vänner. 

Frida Karlsson. Foto: Pontus Lundahl/TT

Gemensamma nämnaren: "Han är..."

I intervjun avslöjar hon även deras gemensamma nämnare, nämligen hemstaden.

– Jag kände hans pappa först. Men det är så det är att vara från Sollefteå. Han är väldigt rolig.

Vem är Pelle Holmström?

Pelle Holmström är en välkänd skådespelare som medverkat i flertalet filmer och serier. Nedan följer de främsta:

  • Börje – The Journey of a Legend (serie)

  • Partisan (serie)

  • Naturens palett (film)

  • Jag är (film)

