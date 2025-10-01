Mitt i alla framgångar har Frida Karlsson befunnit sig i en rättsprocess efter att hon förföljts av en 64-årig man.

Frida Karlssons fjolårssäsong avslutades på topp, med en guldmedalj på VM-femmilen. I skrivande stund befinner sig hon, och resten av landslaget, i förberedelse inför nästkommande säsong – där OS ligger i fokus.

Dessvärre har Karlsson fått lägga fokus på en rättsprocess. Där en 64-årig man uppgets att bland annat ha bokat flygbiljetter till Karlssons träningsläger på Teneriffa. Han ska även ha skickat mängder av meddelanden och ringt över 200 samtal till skidprofilen.

Frida Karlsson flyttar till hemlig adress

Det har varit en otäck tid för Karlsson, som i en intervju med Expressen delade med sig av åtgärderna som har tagits.

– Mmm, men jag har ju ändå fått lov att göra en del saker för att skapa en ny trygghet åt mig själv. Fått börja om lite.

Hon specificerar vad som förändrats.

– Dels den skyddade identiteten, men så har jag ju också flyttat till en ny adress.

Frida Karlsson. Foto: Gorm Kallestad/TT

"En naiv och godtrogen tjej"

I intervjun nämnde hon även sin lugna uppväxt.