J-O Waldner lön – så mycket pengar tjänar han

Jan-Ove "J-O" Waldners karriär är ikonisk. Men hur ser hans liv ut i dag? Och hur mycket pengar tjänar han?

J-O Waldner kan se tillbaka på sin karriär med stolthet. Mängder av medaljer, minnen och utklassningar formar en lång och fin karriär.

J-O Waldners främsta meriter

Nedan följer några av J-O Waldners främsta meriter, år för år:

1982 – EM silver (singel)

1983 – VM silver (lag)

1984 – EM silver (dubbel), brons (lag)

1985 – VM silver (lag)

1986 – EM guld (dubbel, lag)

1987 – VM silver (singel, lag)

1988 – EM guld (dubbel, lag), brons (singel)

1989 – VM guld (singel, lag)

1990 – EM guld (lag)

1991 – VM guld (lag), silver (singel)

1992 – OS guld (singel) ; EM guld (lag), silver (dubbel)

1993 – VM guld (lag), brons (singel)

1994 – EM silver (singel, lag)

1995 – VM silver (lag)

1996 – EM guld (singel, dubbel, lag)

1997 – VM guld (singel), silver (dubbel)

1998 – EM brons (dubbel, lag)

1999 – VM brons (singel)

2000 – OS silver (singel) ; VM guld (lag); EM guld (lag), brons (singel)

2001 – VM brons (lag)

2002 – EM guld (lag)

Så lever J-O Waldner i dag

I en intervju med Expressen besvarade han hur livet ser ut i dag, där han berättade hur väl han trivs i området Johanneshov, i södra Stockholm.

– Här där jag bor finns det det mesta, det är nära till allt.

Waldner är expert i SVT när det sänds bordtennis, vilket är uppskattat av många.

– När folk kommer fram numera och vill snacka är det mest om att jag är expert i SVT.

"Jag har fortsatt att träna"

Utöver att vara expert i tv-rutan spelar han fortfarande pingis.

– Jag har fortsatt att träna, vi är ett gäng som spelar här i SL-hallen en gång i veckan. Men jag har inte varit med nu på ett tag.

Så mycket pengar tjänar J-O Waldner

Expressen avslöjar att Waldner får lön livet ut av tyska sponsorn Donic. Men hur mycket pengar tjänar han egentligen?