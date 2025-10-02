J-O Waldner lön – så mycket pengar tjänar han

J-O Waldner kan se tillbaka på sin karriär med stolthet. Mängder av medaljer, minnen och utklassningar formar en lång och fin karriär.
J-O Waldners främsta meriter
Nedan följer några av J-O Waldners främsta meriter, år för år:
1982 – EM silver (singel)
1983 – VM silver (lag)
1984 – EM silver (dubbel), brons (lag)
1985 – VM silver (lag)
1986 – EM guld (dubbel, lag)
1987 – VM silver (singel, lag)
1988 – EM guld (dubbel, lag), brons (singel)
1989 – VM guld (singel, lag)
1990 – EM guld (lag)
1991 – VM guld (lag), silver (singel)
1992 – OS guld (singel); EM guld (lag), silver (dubbel)
1993 – VM guld (lag), brons (singel)
1994 – EM silver (singel, lag)
1995 – VM silver (lag)
1996 – EM guld (singel, dubbel, lag)
1997 – VM guld (singel), silver (dubbel)
1998 – EM brons (dubbel, lag)
1999 – VM brons (singel)
2000 – OS silver (singel); VM guld (lag); EM guld (lag), brons (singel)
2001 – VM brons (lag)
2002 – EM guld (lag)
Så lever J-O Waldner i dag
I en intervju med Expressen besvarade han hur livet ser ut i dag, där han berättade hur väl han trivs i området Johanneshov, i södra Stockholm.
– Här där jag bor finns det det mesta, det är nära till allt.
Waldner är expert i SVT när det sänds bordtennis, vilket är uppskattat av många.
– När folk kommer fram numera och vill snacka är det mest om att jag är expert i SVT.
"Jag har fortsatt att träna"
Utöver att vara expert i tv-rutan spelar han fortfarande pingis.
– Jag har fortsatt att träna, vi är ett gäng som spelar här i SL-hallen en gång i veckan. Men jag har inte varit med nu på ett tag.
Så mycket pengar tjänar J-O Waldner
Expressen avslöjar att Waldner får lön livet ut av tyska sponsorn Donic. Men hur mycket pengar tjänar han egentligen?
Enligt Skatteverkets uppgifter hade han för år 2024 en fastställd förvärvsinkomst på 1 098 700 kronor. Utspritt över årets tolv månader tjänar han 91 558 kronor i månaden.