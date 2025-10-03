Nyheter24
Sport /Jessica Diggins

Skidikonen avslutar karriären

Publicerad: 3 okt. 2025, kl. 16:34
Uppdaterad: 3 okt. 2025, kl. 16:38
Jessie Diggins.
Skidikonen avslutar karriären. Foto: Terje Pedersen/TT & Jeff McIntosh/TT

Den färglada amerikanska längdskidåkaren Jessie Diggins kommer enligt uppgifter att avsluta karriären efter OS 2026.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Tim McVitty Östborg
Tim McVitty Östborg,
Sportreporter

Ämne:

Jessica Diggins

Det uppger Simon Caprini, tävlingsdirektör i det Internationella skidförbundet (Fis) i en podcast, skriver langrenn.com.

Diggins, 34, vann den sammanlagda världscupen den gångna säsongen för tredje gången och har ett OS-guld och två VM-guld.

OS i Milano-Cortina avgörs i februari. Diggins sista världscuptävling väntas sedan bli på hemmaplan i Lake Placid i mars.

Jessie Diggins har inte själv bekräftat uppgiften.

Jessie Diggins främsta meriter

Diggins karriär har varit lång och innehållsrik. Men vilka är hennes främsta meriter?

Jessie Diggins mäktigaste ögonblick

  • OS: 3 medaljer – 1 guld, 1 silver, 1 brons.

  • VM: 7 medaljer – 2 guld, 3 silver och 2 brons.

  • Världscupen: Totalvinnare 2021, 2024, 2025; distanscupen 2024, 2025.

  • Tour de Ski: Segrare 2021.

