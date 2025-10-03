Skidikonen avslutar karriären

Det uppger Simon Caprini, tävlingsdirektör i det Internationella skidförbundet (Fis) i en podcast, skriver langrenn.com.
Diggins, 34, vann den sammanlagda världscupen den gångna säsongen för tredje gången och har ett OS-guld och två VM-guld.
OS i Milano-Cortina avgörs i februari. Diggins sista världscuptävling väntas sedan bli på hemmaplan i Lake Placid i mars.
Jessie Diggins har inte själv bekräftat uppgiften.
Jessie Diggins främsta meriter
Diggins karriär har varit lång och innehållsrik. Men vilka är hennes främsta meriter?
Jessie Diggins mäktigaste ögonblick
OS: 3 medaljer – 1 guld, 1 silver, 1 brons.
VM: 7 medaljer – 2 guld, 3 silver och 2 brons.
Världscupen: Totalvinnare 2021, 2024, 2025; distanscupen 2024, 2025.
Tour de Ski: Segrare 2021.