Skidikonen avslutar karriären

Den färglada amerikanska längdskidåkaren Jessie Diggins kommer enligt uppgifter att avsluta karriären efter OS 2026.

Det uppger Simon Caprini, tävlingsdirektör i det Internationella skidförbundet (Fis) i en podcast, skriver langrenn.com.

Diggins, 34, vann den sammanlagda världscupen den gångna säsongen för tredje gången och har ett OS-guld och två VM-guld.

OS i Milano-Cortina avgörs i februari. Diggins sista världscuptävling väntas sedan bli på hemmaplan i Lake Placid i mars.

Jessie Diggins har inte själv bekräftat uppgiften.

Jessie Diggins främsta meriter

Diggins karriär har varit lång och innehållsrik. Men vilka är hennes främsta meriter?