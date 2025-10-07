Nyheter24
Annons
Sport /Mika Zibanejad

Experten toksågar Mika Zibanejad: "Oduglig"

Publicerad: 7 okt. 2025, kl. 08:57
Mika Zibanejad i samband med Four Nations.
Mika Zibanejad ifrågasätts av experten. Foto: Magnus Lejhall/TT & Jonas Ekströmer / TT

Mika Zibanejad är ett välbekant namn för sportintresserade i Sverige. Nu sågas han av en välkänd expert – som ifrågasätter hockeystjärnan.

Tim McVitty Östborg
Tim McVitty Östborg,
Sportreporter

Ämnen:

Mika Zibanejad, Hakan Loob, Jonas Andersson

Mika Zibanejad är en omtyckt ishockeyspelare med meriter i både landslag och NHL.

Mika Zibanejads främsta meriter

Nedan följer en sammanfattning av Zibanejads oerhört mäktiga karriär.

Notera att antal matcher och poäng gäller fram tills sista omgången från säsongen 2024/25, baserad på statistik från databasen hockeydb.

LÄS MER: Miljonregn över Tre Kronor-profilerna – så mycket tjänar de

Mika Zibanejads karriär – hittills

Främsta meriterna:

  • VM-guld 2018 (senior-VM) 

  • JVM-guld 2012 – Där Zibanejad på ett minnesvärt sätt avgjorde på golden goal.

  • VM-brons 2025 (senior-VM) 

När det kommer till klubblag har Zibanejad aldrig vunnit Stanley Cup. 2023/24 vann New York Rangers grundserien – men den ikoniska troféen som delas ut i slutet av säsongen förblir en dröm.

MISSA INTE: Mats Sundins lyxliv med frun: Miljarden och enorma villan

Klubbstatistik:

  • Djurgårdens IF (SHL): 52 matcher, 22 poäng

  • Ottawa Senators (NHL): 281 matcher, 151 poäng

  • New York Rangers (NHL): 649 matcher, 589 poäng

  • Binghamton Senators (AHL): 29 matcher, 18 poäng

  • Djurgården J20: 42 matcher, 25 poäng

MISSA INTE: Mika Zibanejads lyxliv i New York med kändisfrun

Mika Zibanejad sågas av Jonas Andersson

Jonas Andersson och Håkan Loob är hockey-experter i SVT. 

Annons

I ett klipp på SVT.se diskuterade experterna vilka spelare som behöver imponera inför OS, som äger rum i början av 2026.

Elias Pettersson var oduglig förra säsongen med hans mått mätt. Zibanejad likaså. Om de inte kommer tillbaka på den nivån de har varit så är centersidan jättesvag jämfört med Kanada och USA, säger Andersson.

Han fortsätter gå hårt åt Zibanejad:

– Var inte bra i VM i våras, var inte bra i New York. Han har egentligen tappat på alla sätt från där han var för några år sedan. Han måste komma tillbaka till den nivån. Kommer han dit, då har Sverige en förstacenter man kan förlita sig på. Gör han inte det, då är det inte alls givet att han är med i truppen.

Håkan Loob fyller i:

– Det är ett gediget jobb som behöver göras för att få fram de här som verkligen ska prestera.

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
09:44
Sport

Guldduon missar tävling – Åhman skadad

Idag
09:07
Sport

Truls Möregårdh missar lag-EM: "Tyvärr"

Idag
08:28
Sport

Efter värmekaoset – kan införa ny regel

Idag
07:27
Sport

Lundqvist har skrivit på nytt tv-kontrakt

Idag
05:36
Sport

Efter konflikten: ”Jag vet vad jag kan”

Igår
19:29
Sport

Klart: Stjärnan förlänger med Edmonton

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons