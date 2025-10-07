Experten toksågar Mika Zibanejad: "Oduglig"

Mika Zibanejad är ett välbekant namn för sportintresserade i Sverige. Nu sågas han av en välkänd expert – som ifrågasätter hockeystjärnan.

Mika Zibanejad är en omtyckt ishockeyspelare med meriter i både landslag och NHL.

Mika Zibanejads främsta meriter

Nedan följer en sammanfattning av Zibanejads oerhört mäktiga karriär.

Notera att antal matcher och poäng gäller fram tills sista omgången från säsongen 2024/25, baserad på statistik från databasen hockeydb.

Mika Zibanejads karriär – hittills Främsta meriterna: VM-guld 2018 (senior-VM)

JVM-guld 2012 – Där Zibanejad på ett minnesvärt sätt avgjorde på golden goal.

VM-brons 2025 (senior-VM) När det kommer till klubblag har Zibanejad aldrig vunnit Stanley Cup. 2023/24 vann New York Rangers grundserien – men den ikoniska troféen som delas ut i slutet av säsongen förblir en dröm.

Klubbstatistik: Djurgårdens IF (SHL): 52 matcher, 22 poäng

Ottawa Senators (NHL): 281 matcher, 151 poäng

New York Rangers (NHL): 649 matcher, 589 poäng

Binghamton Senators (AHL): 29 matcher, 18 poäng

Djurgården J20: 42 matcher, 25 poäng





Mika Zibanejad sågas av Jonas Andersson

Jonas Andersson och Håkan Loob är hockey-experter i SVT.

I ett klipp på SVT.se diskuterade experterna vilka spelare som behöver imponera inför OS, som äger rum i början av 2026.

– Elias Pettersson var oduglig förra säsongen med hans mått mätt. Zibanejad likaså. Om de inte kommer tillbaka på den nivån de har varit så är centersidan jättesvag jämfört med Kanada och USA, säger Andersson.

Han fortsätter gå hårt åt Zibanejad:

– Var inte bra i VM i våras, var inte bra i New York. Han har egentligen tappat på alla sätt från där han var för några år sedan. Han måste komma tillbaka till den nivån. Kommer han dit, då har Sverige en förstacenter man kan förlita sig på. Gör han inte det, då är det inte alls givet att han är med i truppen.



Håkan Loob fyller i: