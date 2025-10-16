Recension: Så bra är nya EA FC 26

Nyheter24:s Hugo Månsson har testat världens mest populära fotbollsspel EA FC 26.

Och hur bra är det...?

Nu har jag barrikaderat mig själv i två veckors tid. Detta för att testa den oerhört hajpade nya upplagan av EA Sports succéserie EA FC 2026.

Om vi inleder denna recension med att gå igenom de riktigt stora förändringarna så kan vi notera att EA Sports främst har fokuserat på att lyssna till sitt community efter vad spelarna faktiskt har velat se för nya funktioner och ändringar.

Just eftersom det största fokusområdet från EA Sports har varit den förhöjda spelupplevelsen så är det främst det som jag har testat – samtidigt finns flera hundra nya funktioner, spellägen och annat som har betydelse för den redan invigde. Men så långt har jag inte hunnit dyka in i spelet på två veckors tid.

Efterlängtad hyllning: "ÄNTLIGEN"

Jag har främst spelat onlinelägen som Ultimate Team samt ”Säsonger” där man spelar mot andra spelare runtom Europa. Då är det tävlingsinriktat spelläge som gäller. Men tacksamt nog finns för den traditionella spelaren spelläget ”autentiskt” vilket gör att hastigheten och tempot i spelet är mer realistiskt.

Så hur bra är det nya EA FC 2026? Jag tycker att det är ett väldigt roligt spel där de utlovade förbättringarna stämmer med ens förväntningar. Spelet flyter på bra, jag upplever att det är lite svårare (och därför mer realistiskt) i passningsspelet och ÄNTLIGEN kan man göra mål på långskott. På föregångaren EA FC 2025 var det nästintill omöjligt att göra mål på distansskott – och det har de verkligen åtgärdat.

Något annat som är roligt är att det är mycket lättare att göra mål än vad det tidigare har gjort. Då händer det mycket mer i matcherna. Men på samma sätt känns försvarsspelet nästan hopplöst eftersom det är så svårt att försvara (vilket snarare kanske beror på att jag inte är så bra på försvarsspel?). Men som sagt, det gör i alla fall så att det händer saker hela tiden.

"Oerhört behaglig"

Mitt betyg för EA Sports FC 2026 blir således väl godkänt: 4/5.

Jag har även kallat in extern hjälp för denna recension i form av mina kollegor på Nyheter24, då EA Sports FC tillhör våra lunchtraditioner sedan över ett år sedan. Därför känns det rättvist att de ska få säga sitt om den nya upplagan.

Så hur lyder deras omdömen om EA Sports FC 2026?

Johan Åkesson:

– Alltid uppiggande med ett nytt FC-spel, inte minst med de senaste truppuppdateringarna. En stor fördel att det numera är mer realistiskt sett till avslut och var på planen de tas. Nu, till skillnad från EAFC25 kan man lyckas med ett långskott, vilket var mer eller mindre omöjligt på det föregående spelet. Spelkänslan är, som alltid nu för tiden, mjuk och realistisk MEN jag upplever ändå en hel del lagg som släpat med från EAFC 25.

Helhetsbetyg: 4/5

Henrik Eriksson:

– Det är alltid skönt att kliva in i ett nytt spel och känna. Det här är mina gubbar. Det är nya laguppställningar. Man hittar nya favoriter. Att då få piska på kollegorna på en match på lunchen kan göra hela eftermiddagen. Spelet i sig är som vanligt en liten uppgradering från tidigare år.

Helhetsbetyg: 4/5

Tim McVitty Östborg:

– Måste säga att detta är det bästa EA-spelet som släppts på många år. Spelupplevelsen är oerhört behaglig och spelet har tagit stora kliv i hur realistiskt det känns. Älskar att man kan dra på ett långskott eller rädda upp en situation med en fin glidtackling. Något jag gärna ser en förbättring i är menyn som kan upplevas som en aning seg och laggig.