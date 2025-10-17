Flickvännen tog avgörande beslut i Dick Axelssons hockeykarriär

Djurgården Hockey tog klivet upp till SHL efter en framgångsrik fjolårssäsong. Till följd av avancemanget tackade profilen Dick Axelsson för sig.

Dick Axelsson är en stor profil i hockeysverige. I samband med att fjolårssäsongen rundades av meddelade Axelsson att karriären var över.

"Var jävligt taggad"

Axelsson slutade som tidigare nämnt i samma veva som Djurgården tog klivet upp i SHL. I en intervju med Aftonbladet talade han ut om situationen som slutade i att han inte fick ett förlängt kontrakt.

– Det kändes bra och jag var jävligt taggad (inför den nya säsongen, red anm.). Det är nog första gången på länge som jag är jävligt taggad på en ny säsong efter det vi har åstadkommit. Att sluta nu är tuffare än alla andra gånger. Det är väl kanske för att man inte fick välja tidpunkt själv nu. Jag hade förhoppning på att följa med upp.

Janni Delérs inflytande – stor del i beslutet

De senaste åren har Axelssons närvaro i hockeysverige ständigt diskuterats – ska han spela eller inte? Det var den ständiga frågan.

Dick Axelsson är tillsammans med influencern och Youtube-profilen Janni Delér. Inför säsongen 2024 var frågan om Axelssons vara eller icke-vara på tapeten. I ett reportage med Aftonbladet avslöjade Delér att hennes åsikt vägde tungt i huruvida det skulle bli en fortsättning eller inte.

– Jag skulle ju vilja ha lite credd för att han kom tillbaka, sa Delér innan hon fick följande svar av pojkvännen:

–Jag frågade faktiskt dig och min mamma, det var ni som ville mest att jag skulle spela.

"Det känns så tråkigt att..."

Axelsson fick en lång och fin karriär på isen – något som den relativt nya flickvännen, Janni Delér, inte ville missa.