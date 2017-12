Josiah Zayner, 36, har ändrat sitt DNA – vill skapa "supermänniskan"

Presenteras av: The Inner Circle

För många människor skulle möjligheten om att kunna förändra sitt DNA vara en dröm. Kanske skulle man vilja ändra sin ögonfärg eller bota en ärftlig åkomma. Trots vetenskapliga framsteg inom ämnet menar de flesta forskare att möjligheten, i alla fall för gemene man, inte kommer att vara en verklighet förrän om några decennier.



Men om NASA-forskarenfick bestämma skulle det vara det vara en verklighet redan idag.

Zayner har till och med gått så långt att han med hjälp av biokemi tagit bort det protein som förhindrar muskeltillväxt i sin vänstra arm. På så sätt hoppas han kunna bygga muskler snabbare.

I en ny intervju med the The Guardian menar biokemisten att människan hämmas av vår egen genetiska uppbyggnad och att man genom biokemisk forskning skulle kunna skapa "supermänniskor".

Bildkälla: Facebook

– I framtiden föreställer jag mig att människor går in i något som liknar en tatueringsstudio, men istället för tatuering kan väljer man DNA som gör att man bygger muskler lättare, eller ändrar deras hårfärg.

Han fortsätter:

– DNA är avgörande för levande varelser, och det skulle inte förvåna mig om mänskligheten på grund av dessa modifikationer sakta men säkert formade en ny, förbättrad art.

Men trots hans entusiasm kan det finnas risker med genmodifikation. I nuläget finns det inte tillräckligt med forskning på människor för att veta vilka konsekvenser det skulle kunna leda till. Och vidare kan det etiskt sätt vara en svår fråga.

Det är heller inte lagligt att sälja verktyg som kan användas för att utföra genmodifikation på egen hand i USA. Trots detta säljer Zayner genmodifikationskit via nätet, något som gjort att han fått flera varningar av USA:s livsmedels- och läkemedelsmyndighet.

Bildkälla: Facebook

Kiten som säljs via Zayners företag The Odin genererade under förra året över 1,6 miljoner kronor i försäljningsvinst. De kan bland annat användas för att brygga självlysande öl och för att experimentera med antibiotika i hemmets lugna vrå.



Men Zayner har också publicerat en gratis guide som demonstrerar hur man genmodifierar sitt eget DNA.

– Det kanske verkar väldigt påhittat och nästan lite som sci-fi, men forskare har faktiskt genetiskt modifierat människor med hjälp av genterapi sedan 1990-talet. Anledningen till att man inte hört talas om det är att det bara har varit på väldigt få personer och av medicinska skäl.

Gällande genmodifieringen på sig själv förklarar Zayner att han ännu inte sett några tydliga resultat. På djur kan det ta upp till 6 månader för att se en förändring, enligt honom.

Men även om han inte sett några resultat ännu, berättar han för The Guardian att han ännu är hoppfull.

