Jon Henrik Fjällgren om hur han egentligen träffade flickvännen: "Trodde jag skulle skrämma iväg henne"

Det var under lördagens Melodifestival som svenska folket röstade Jon Henrik Fjällgren och låten "Norrsken" direkt vidare till final. Det andra bidraget som gick vidare var Lina Hedlund med låten Victorious.

Jon Henrik har sedan start varit en stor tittarfavorit och är mycket omtyckt av publiken ute i stugorna. Det har visat sig tydligt i att han både röstats fram till vinnare i Talang 2014 och vinnare i Let´s Dance 2018.

Jon Henrik vann Let's Dance 2018. Bildkälla: Stella pictures

Under Let´s Dance stöttades han inte bara av publiken – utan även av sin flickvän Maret Nystad.

Jon Henrik valde till en början att hålla deras förhållande lite hemligt, men under senaste tiden har han vågat berätta mer. I podden "I sanningens namn" berättar han nu att paret träffades under ett väldigt mörkt skeende i livet – nämligen under den period då han låg inlagd på SANKS i Norge där man behandlas för psykisk ohälsa. Via sociala medier fick paret kontakt med varandra och började skriva.

Jon Henrik och Maret Nystad träffades när de båda gick igenom en svår tid. Då kunde de finna stöd hos varandra. Bildkälla: Stella Pictures

– Jag tror att jag la ut något på mina sociala medier om att jag befann mig där och hade det lite tråkigt. Vi började höras på telefonen och det slutade med att vi började ses. Vi åt någon middag och umgicks men jag kände mig hela tiden rädd för att skrämma iväg henne med sakerna jag varit med om. Men så blev det inte. Hon hade det inte så lätt själv då, berättar han.

– Det var två människor som möttes och stöttade varandra. Sen vart man som beroende av varandra. Det bästa med henne är att hon är så stark och är aldrig rädd för att gå in och ta mitt parti. Hon kan tala ör sig själv men står alltid där jag står.

Och det dröjde inte lång tid innan Jon Henrik fick träffa Marets familj – som välkomnade honom med öppna armar.

– Jag blev otroligt varmt välkomnad av hennes familj som tycker väldigt mycket om mig och jag om dem. Jag fick träffa halva släkten andra dagen haha, så det var lite speciellt.