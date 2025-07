Anna-Lisa Herascu är Ex on the beach-profilen som försvann från tv-rutan. Nu berättar hon att hon planerar att lämna Sverige.

Anna-Lisa Herascu längd – hur lång är hon?

Trots flertalet omgångar i realitysåpan Ex on the beach Sverige så är det fortfarande oklart hur lång Anna-Lisa Herascu är. Hon är gissningsvis omkring160 centimeter om man jämför med andra i programmet.



Anna-Lisa Herascu ålder – hur gammal är hon?

Anna-Lisa är född 27 december 1995 och är i dag 29 år gammal.

Har Anna-Lisa Herascu varit med i Ex on the beach?

Annons

Anna-Lisa Herascu klev 2015 in i Ex on the beach som det årets deltagare då trodde var ett program som hette "Singel i paradiset".

I samma säsong klev även Josephine Qvist in som inte heller hade fått veta exakt vad programmets koncept innebar.

Annons

– Vi hade inte fått veta exakt vad konceptet var, bara att man skulle vara singel och få dejta runt i en trevlig, varm miljö, sa hon då.

I programmet träffade Anna-Lisa Andrijano "Adinator" Mijanovic och profilerna föll pladask för varandra. Relationen kantades under flera år av bråk och uppbrott vilket gjorde att de båda hade en stående plats i svenska Ex on the beach.

Paret hade ett på och av-förhållande i många år. Anna-Lisa berättade även på sina sociala medier att hon gick igenom en abort och relationen kantades av mycket drama.



Efter sin sista säsong av Ex on the beach dök hon även upp en vända i Big brother. Men sedan valde hon att byta bana helt och istället signa up sig på plattformen OnlyFans som hon i dag fortfarande arbetar med.

Annons

Bor Anna-Lisa Herascu i Sverige?

Ja, Anna-Lisa är fortfarande skriven i Stockholm men berättade nyligen i en intervju med Expressen att hon nu kommer att flytta till Dubai efter de nya sexköpslagarna i Sverige.

Annons

Lagarna innebär bland annat att det blir brottsligt att köpa sexuella handlingar på distans och beställning. Någonting hon anser "sätter käppar i hjulet" för hennes arbete.

– Spelplanen i Dubai är helt annorlunda. Det finns så många män man kan träffa. Det är paradiset. Många säger att Dubai är mäns paradis men det är verkligen inte så. Det är kvinnors paradis också. Om du vill ha en viss levnadsstil i en relation ... männen som bor i Dubai ... du måste ha pengar för det är väldigt dyrt att bo där. Så om du som kvinna söker en viss levnadsstil så är Dubai stället, säger hon i intervjun.



Vilka operationer har Anna-Lisa Herascu gjort?

Annons

Anna-Lisa har bland annat opererat brösten hela sju gånger, gjort ett brazilian butlift och använt sig av fillers och botox.

Anna-Lisa Herascu. Bildkälla: annalisa/herascu

Har Anna-Lisa Herascu barn?

Nej, Anna-Lisa har i nuläget inte barn.

Har Anna-Lisa Herascu berättat om läckta nudes?

Anna-Lisa har aldrig pratat om att ha fått nudes läckta. Däremot fotade hon och exet Andrijano "Adde" Mijanovic en rad avklädda bilder på en nudiststrand i Spanien. Bilderna la paret ut men snabbt trillade det in anmälningar då följarna ansåg att det hela var "lite för mycket"

Hennes nudes som nu cirkulerar får hennes prenumeranter betala för på OnlyFans.

Arbetar Anna-Lisa Herascu med OnlyFans